Fotografin zeigt ihr mystisches Wismar 

Wismar zwischen Nebel und Nacht zeigt die neue Fotoausstellung von Nicole Hollatz im Stadtarchiv. Neben Aufnahmen von Hochwasser und einer Schiffsüberführung sind auch einige Inszenierungen zu sehen, die unter anderem in der Klußer Mühle und in der Jugendarrestanstalt entstanden sind. Die Modells sind Freunde, die in unterschiedliche Rollen geschlüpft sind. Eröffnet wird die Ausstellung „Mystisches Wismar“ mit insgesamt 39 Fotos am 11. Februar um 19 Uhr. Dazu gibt es einen Vortrag von Dr. Nils Jörn über die neusten grafischen Schätze im Archiv. Die Ausstellung ist bis zum 3. April zu sehen. Alle Fotos können käuflich erworben werden – die kleineren (45 mal 30 Zentimeter) kosten ohne Rahmen 20 Euro, die großen (75 mal 50 Zentimeter) 35 Euro.

Von Kerstin Schröder