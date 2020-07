Fotos aus der Wendezeit: So sah Wismar 1990 aus

Wismar

„Unvorstellbar, wie das hier aussah“, kommentiert Werner Weiß aus dem bayrischen Oberfranken. Zusammen mit Lebensgefährtin Anja Kirchner ist er durch Zufall in St. Georgen und beobachtet Siegfried Wittenburg beim Hängen seiner Bilder.

Zur Galerie Am 18. Juli um 16 Uhr wird die Ausstellung in St. Georgen eröffnet. Der Eintritt ist frei, ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden. Die Ausstellung ist bis zum 16. August zu sehen.

Bilder aus den „Wilden Jahren“

Starke Schwarz-Weiß-Fotografien vom Wismar der Wendezeit. Aus den „Wilden Jahren“ so mitten und kurz nach der Wende. Und dann passiert das, was Wittenburg sich mit seiner Kunst erhofft. Die Menschen kommen ins Gespräch. Über die Bilder, die Zeit, die Erinnerungen und die verschiedenen Perspektiven.

„Eine Billion für blühende Landschaften“ hat Wittenburg seine Ausstellung mit Bildern aus der Zeit zwischen 1990 und 1996 überschrieben. Entstanden ist sie dank des Wismarer Archivvereins, der Bundesstiftung für Aufarbeitung, der Landeszentrale für politische Bildung und der Hansestadt Wismar.

Auftrag 1989: schöne Werbebilder von Wismar

„Anfang Oktober 1989 erhielt ich als Künstler vom Oberbürgermeister der Stadt Wismar den Auftrag zu einem fotografischen Städteporträt“, erzählt Wittenburg. Ein Jahr davor wurde er als „Fotografiker“ Kandidat im Verband Bildender Künstler der DDR.

Wittenburg bekam die heiß ersehnte Steuernummer. Zwei Jahre später sollte er weitere Arbeiten vorlegen, um endgültig im Verband aufgenommen zu werden. „Und ich hab mir gedacht, was stellste jetzt in diesem Staat positiv da?“

Zu Wismar hatte er gute Beziehungen. Ihm gefiel die im Vergleich zu Rostock noch gut erhaltene historische Substanz. Vom damaligen Bürgermeister bekam er den Auftrag, 30 Werbefotos für Wismar und die Touristen zu erstellen. 3000 Mark sollte er für seinen ersten großen Auftag bekommen. Der Vertrag wurde am 21. November 1989 unterschrieben. „Dann kam die Wende und ich war mittendrin!“

Fotos ohne Auftrag

Wittenburg fotografierte Wismar trotzdem oder vielleicht genau deswegen, mit dem guten Riecher und dem künstlerischen Gespür für die Motive der Zeit. So zeigt er diese damaligen Veränderungsprozesse, als Ost und West aufeinander trafen. Das Bröckelnde der Ostfassaden mit den neuen, lockenden Werbeaufstellern als Zeichen des plötzlichen und in der Theorie vorhandenen Überflusses.

Wittenburg hat fotografiert, ohne Auftrag und Geld, ist mit offenen Augen und seinem Gespür für die besonderen Momente durch die Städte entlang der Ostsee gezogen, „um diese wilden Jahre auch für mich selbst zu bearbeiten und zu verstehen.“ Bilder aus Neuruppin, Rostock, Warnemünde, Stralsund, Kühlungsborn und mehr sind zu sehen in Wismars St. Georgen-Kirche, hauptsächlich aber natürlich Wismarbilder.

Visuelle Aufarbeitung und Erinnerungsarbeit

1995 hat er angefangen, aus seinen Bildern aus der DDR und den ersten Jahren danach Postkarten zu drucken. Eine wilde Zeit. Die Bilder waren gefragt. „Ich hatte auf einmal Rückmeldungen aus München, Berlin oder Krefeld. Ottilie Krug, die Frau vom Schauspieler, hat angerufen und gefragt, ob ich mehr Bilder schicken könnte. Joachim Gauck kannte meinen Namen dank der Bilder!“

Erst nach dieser „Postkartenzeit“ fand er die Muße, sein Fotoarchiv aufzuarbeiten. Wanderausstellungen wie „Grüße aus der DDR“ und „Leben in der Utopie“ mit den Bildern bis zur Revolution und darüber hinaus entstanden und lockten die Menschen. „Jetzt merke ich, die nächste Generation fragt, was danach geschah.“

Wanderausstellung mit „blühenden Landschaften“

Deswegen die große Ausstellung in Wismar, die als Wanderausstellung weitere Ziele in Ost und West haben soll. Der Titel der Reihe „Eine Billion für blühende Landschaften“ ist entsprechend leicht provokant gewählt. Der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl prägte das Bild der „Blühenden Landschaften“ 1990 als ökonomische Zukunftsperspektive für die „neuen Bundesländer“.

Wittenburg: „Niemand hat ’blühende Landschaften’ in dem Sinne versprochen, wie sie weitgehend aufgefasst wurden, und sie haben auch keine Billionen gekostet. Die bildliche Erinnerung an die ’wilden Jahre’ wird im Vergleich zu heute so manche negative Meinung in einem anderen Licht erscheinen lassen. Hoffentlich. Die ersten ’Tests’ an lebenden Zeitzeugen verliefen sehr emotional.“

Fotos gegen das Vergessen

30 Jahre später erzählen die Fotografien auch die Geschichte Wittenburgs: Eine positive Entwicklung, auch wenn die Zwischenstationen nicht einfach waren wie bei vielen Menschen. „Wenn ich jetzt den Menschen diese Bilder zeige, kommt immer der Satz: Oh Gott, das hab ich alles vergessen! Ich möchte den Menschen anhand der Bilder vor Augen führen, was sie geleistet haben in der Zeit, stellvertretend für viele andere Orte in der DDR.“

Worte reichen oft nicht, so der Künstler, um das Erlebte zu fassen. „Ich zeige ihnen die Bilder und merke, die Menschen gucken sie sich quadratzentimeterweise an. Dann kommen die Erinnerungen. Die Zeit war unglaublich intensiv. Das war eine bewegende Zeit. Ich möchte sie nicht missen, aber auch nicht noch einmal erleben! Diese extremen Veränderungen kann man erst mit dem Rückblick begreifen.“ Und dieser Aufgabe fühlt er sich als Künstler verpflichtet, heute wie vor 30, 40 Jahren.

Begleitbuch erscheint Die Fotoausstellung von Siegfried Wittenburg wird am 18. Juli um 16 Uhr in St. Georgen eröffnet. Entstanden ist die Ausstellung dank des Vereins der „Freunde und Förderer des Archivs der Hansestadt Wismar e.V.“ in Zusammenarbeit mit dem Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur. Finanziell möglich gemacht wurde sie durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sowie die Landeszentrale für politische Bildung. Bürgermeister Thomas Beyer ist Schirmherr, die Einführung gibt Dr. Rosemarie Wilcken, Stiftungsrätin Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Begleitend zur Ausstellung entsteht ein Buch mit den Bildern. Das kann bei der Ausstellungseröffnung vorbestellt werden. Bis einschließlich 16.08.2020 sind die Fotos täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen, der Eintritt ist frei, es besteht aber Maskenpflicht in der Kirche.

