Fraktionen fordern mehr Platz im Außenbereich für Wismars Gastronomen

Wismar

Weniger als 50 Prozent der Plätze im Außenbereich kann das Restaurant „Alter Schwede“ wegen der Corona-Auflagen zurzeit nur anbieten. Dabei ist die Lage gut, direkt am Wismarer Marktplatz. Der ist mit seiner Fläche von etwa 10 000 Quadratmetern der größte in ganz Norddeutschland. Mehr Platz, um mehr Tische mit ausreichend Abstand aufstellen zu können, gäbe es eigentlich.

Die Gastronomen der Hansestadt würden sich freuen. So könnten sie doch mehr Gäste bewirten. Hoffnung macht nun ein Antrag, der in der kommenden Woche in der Wismarer Bürgerschaft diskutiert werden soll.

Fraktionen fordern mehr kostenlosen Platz für Gastronomen und Händler

Verfasst hat den Antrag die SPD-Fraktion, auch Die Linke hat sich bereits angeschlossen. Geprüft werden soll von Bürgermeister und Stadtverwaltung demnach, ob Einzelhandel und Gastronomie mit mehr Platz auf öffentlichen Flächen geholfen werden kann. SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Tiedke dazu: „Derzeit gelten noch zahlreiche Einschränkungen für gastronomische Einrichtungen und Händler in der Stadt. Durch die Abstandsregelungen bleibt weniger Platz für Sitzplätze und Auslagen. Hier sollten wir es den Betroffenen erleichtern, zusätzliche Flächen zu nutzen.“

Im Prüfauftrag heißt es: „Diese Möglichkeiten sollten dort, wo sie rechtlich zulässig sind, unkompliziert eingeräumt werden. Für die diesbezüglich eingeräumten Sondernutzungen sollen für die Dauer der Einschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie keine Gebühren erhoben werden.“ Tiedke: „Wir würden uns freuen, wenn auch andere Fraktionen unseren Antrag unterstützen.“

Gastronomen: Mehr Platz würde helfen

Freuen würde sich auch Olaf Müller, einer der geschäftsführenden Gesellschafter des Restaurants „Alter Schwede“: „Das wäre für uns unheimlich hilfreich“, so der Gastronom. Zurzeit könne sein Team viel weniger Gäste bewirten. Gerade bei gutem Wetter dürften nun vermehrt Restaurantbesucher draußen sitzen wollen. Etwas zaghaft sei der Andrang der Gäste schon, seit Müller sein Restaurant wieder öffnen darf. „Sie kommen noch nicht wirklich. Solange nur Mecklenburger herkommen dürfen, bringt es momentan noch nicht viel“, sagt Olaf Müller.

Viele Einheimische würden sich zudem nicht so häufig den Luxus, essen zu gehen, gönnen, wie Urlauber. Doch Müller sagt: „Man sieht es ja, die Parkplätze sind leer, der Tourismus fehlt uns.“

Auch im Restaurant „Krohn – Essen und Trinken“ würde man eine solche Entscheidung vonseiten der Stadtverwaltung begrüßen. „Das würde uns natürlich helfen“, sagt Inhaber Thomas Krohn. Sein Restaurant liegt im Boulevard-Bereich in der Straße Hinter dem Rathaus. Zurzeit könne er nur acht Tische im Außenbereich aufstellen. Zu wenig. Denn: „Das Interesse ist groß. Zu uns kommen viele Einheimische“, sagt der Gastronom.

Strenge Corona-Regeln für Gastronomie Seit dem 9. Mai dürfen Restaurants, Cafés und Imbisse in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen – allerdings unter strengen Auflagen. Sie dürfen unter anderem abends nur bis 21 Uhr öffnen. An den Tischen dürfen maximal sechs Personen sitzen, die einen Mindestabstand zu fremden Personen von 1,5 Metern einhalten müssen. Der gemeinsame Antrag verschiedener Bürgerschaftsfraktionen zu Entlastungen der Wismarer Gastronomen und Einzelhändler wird am Donnerstag, 28. Mai, um 17 Uhr in der Rudolf-Tarnow-Sporthalle diskutiert. Für interessierte Einwohner gibt es wegen der Abstandsregeln lediglich 15 Sitzplätze.

Vorbild Grevesmühlen : Stadt erlaubt, Außenflächen zu vergrößern

Der Antrag für den Bürgermeister ist zunächst nur ein Prüfauftrag. Eine andere Stadt im Landkreis macht es allerdings bereits vor. Die Stadt Grevesmühlen hat zusammen mit den Fraktionen den Beschluss gefasst, die Regeln für Gastronomie und Einzelhandel bis zum Jahresende zu lockern. So können Betreiber von Restaurants, Cafés und Imbissen auf Antrag ihre Außenfläche nicht nur vergrößern, sondern auch kostenfrei nutzen. Bis zum Jahresende gilt die Regelung. Die Fläche im Außenbereich darf allerdings die Fläche im Innenbereich nicht überschreiten.

Der Antrag von SPD und Linken in Wismar ist für kommenden Donnerstag auf die Tagesordnung gesetzt worden. Die Bürgerschaftssitzung findet dann um 17 Uhr in der Rudolf-Tarnow-Sporthalle statt. Für interessierte Einwohner wird es lediglich 15 Plätze geben. Es besteht zudem eine Maskenpflicht in der Halle.

Von Michaela Krohn