Wismar

Bei einem Unfall in Eggerstorf, zwischen Zierow und Hohenkirchen, ist am Mittwochabend eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 17.50 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet eine 29-Jährige mit ihrer Simson auf die Gegenspur. Nach eigenen Angaben hatte sie sich nur für kurze Zeit auf die Rückstellung ihres Blinkers konzentriert und dabei nicht auf den Verkehr geachtet. Im letzten Moment bemerkte sie einen entgegenkommenden Mercedes und wich aus. Dabei stürzte die Fahrerin. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge touchierten sich bei dem Zwischenfall nicht. Der Schaden am Moped beträgt 300 Euro.

OZ