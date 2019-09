Wismar

Mit voller Fahrt in die Baustellensicherung: Eine 56-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag auf der A 20 zwischen Zurow ( Landkreis Nordwestmecklenburg) und Wismar eingeschlafen. Sie verlor daraufhin im Baustellenbereich die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr in die Warnbarken sowie gegen ein vorausfahrendes Auto. Durch umherfliegende Teile wurde auch ein weiterer Pkw beschädigt.

An den Fahrzeugen und der Baustelle entstand ein Gesamtschaden von 9000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die 56-Jährige gestand gegenüber der Polizei, dass sie am Steuer eingeschlafen war.

Von OZ