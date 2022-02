Wismar

Eine Revue mit Gedichten, Balladen und viel Musik erwartet die Wismarerinnen zum Frauentag. Die Künstlerinnen vom literarischen Musikkabarett „dulabi“ kommen mit Instrumenten und Handpuppen in die Stadtbibliothek.

Denn Regina Fischer und Heike Michaelis können nicht nur Piano, Saxofon, Gesang, E-Gitarre, Vibraphon und Percussion spielen. Sie werden auch von zwei Handpuppen, der Schlange Celina Python und dem Dichter Götz E., bei ihren Auftritten begleitet. Zu hören ist am 8. März Chanson, Pop, Rock, Jazz, Filmmusik und Oper ab 19 Uhr. Auch Herren sind herzlich willkommen.

Hier gibt es Karten

Die Veranstaltung wird unter den geltenden Corona-Regeln durchgeführt. Informationen dazu sind in der Stadtbibliothek erhältlich und tagaktuell auf der Webseite stadtbibliothek.wismar.de zu finden.

Karten gibt es ab sofort für 12 Euro im Vorverkauf und für 15 Euro an der Abendkasse (inklusive einem Glas Sekt, spendiert vom Bibliotheksverein). Vorbestellungen werden telefonisch unter der Nummer 038 41 / 251 4025 oder per E-Mail an Stadtbibliothek@wismar.de entgegengenommen. Der Zutritt zur Bibliothek erfolgt unter 2G plus.

Von OZ