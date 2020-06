Freie Plätze: Vierte Natur- und Waldkita in Nordwestmecklenburg eröffnet

Dambeck

Wybke schaukelt am Ast eines prächtigen Baumes. Konstantin hat Lust, die Blumen an der Kita zu gießen. Henning zieht sich auf einen Erdhügel auf dem großzügigen Gelände zurück. Der Fünfjährige rührt in einem alten Topf in Modder – der Teig für seinen Sandkuchen.

Die Kinder sind die Ersten in der neuen Natur- und Waldkita in Dambeck, einem Ortsteil der Gemeinde Bobitz. Der gemeinnützige Verein Dörfergemeinschaft Dambecker Seen hat am Dienstag seinen Natur- und Waldkindergarten im Töpferweg eröffnet.

Betriebserlaubnis wegen Corona verzögert

„Gerade in den schwierigen Corona-Zeiten freuen wir uns, auch mal positive Nachrichten verkünden zu können“, sagt Martina Scheller, Vorsitzende des Vereins. Er hat gut anderthalb Jahre die Kinderbetreuungseinrichtung geplant und mithilfe von Stiftungen und Sponsoren gebaut. Ursprünglich sollte die Kita bereits zum 1. April öffnen.

Wegen der Corona-Pandemie dauerte es etwas länger, bis der Verein die Betriebserlaubnis vom Jugendamt des Landkreises erhielt. Die Natur- und Waldkita ist die vierte Einrichtung dieser Art in Nordwestmecklenburg.

Kapazität für 15 Mädchen und Jungen

Im Natur- und Waldkindergarten können 15 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren betreut werden. Ein modernes, beheizbares Holzhaus bietet den Kindern und ihren Erzieherinnen Schutz vor Wind, Regen und Kälte. In der Hütte haben sie einen Schlafraum sowie einen Spiel- und Essbereich. Auf der überdachten, großzügigen Terrasse können sie ebenfalls essen. Hier gibt es zudem eine Teeküche und eine Komposttoilette.

Erzieherin Antje Nehls zeigt den Spiel- und Essenraum in der Schutzhütte. Quelle: Haike Werfel

Infotag für interessierte Eltern am 13. Juni

Zur Eröffnung der Kita haben die Kinder bei herrlichstem Sonnenschein unter dem Blätterdach des großen Baums gefrühstückt. Zum Kennenlernen hatten sich die Erzieherinnen Antje Nehls und Hanna Dittrich ein Begrüßungslied überlegt. Sie erwarten am heutigen Mittwoch ein viertes Kind in der Kita. Sie befindet sich am Ortsrand und grenzt an das Naturschutzgebiet Dambecker Seen. Die Kinder werden von 8 bis 16 Uhr betreut.

Dass es bislang nur vier sind, ist ebenfalls der Corona-Krise geschuldet. „Damit sich das Projekt trägt und wir die laufenden Kosten bezahlen können, benötigen wir mehr Kinder“, sagt die Vereinschefin. Deshalb sind interessierte Eltern am 13. Juni von 15 bis 18 Uhr zu einem Infotag eingeladen.

Schwerpunkt ist Umwelt- und Naturbildung

Mit seinem Konzept orientiert sich der Trägerverein an reformpädagogischen Ansätzen, dabei steht die Naturpädagogik im Vordergrund. „Unsere Schwerpunkte sind Umwelt- und Naturbildung, Nachhaltigkeit und Gärtnern“, informiert Martina Scheller. „Dank unserer speziell ausgebildeten sowie natur- und gartenbegeisterten Pädagoginnen können wir unser Konzept umsetzen.“ Musik, Bewegung und Spiel sind in den Alltag der Kinder integriert. Dabei nimmt das freie Spiel in der Natur einen wichtigen Raum ein.

Die Kinder lernen die wunderschöne Landschaft des Naturschutzgebietes Dambecker Seen kennen oder können am sogenannten Sandberg zwischen Bobitz und Dambeck toben. Dort gibt es einen Wald und einen natürlichen Abenteuerspielplatz.

Blick auf die überdachte Terrasse mit Teeküche. Erzieherin Hanna Dittrich bereitet eine Gießkanne für Konstantin vor. Quelle: Haike Werfel

Partner des Vereins in der Region sollen für Abwechslung im Alltag der Kita-Kinder sorgen, darunter die Kirche, Landesforst, Handwerker, Vorlesepaten, Landwirtschaftsbetriebe, die Töpferei Dambeck, der Naturschutzwart Dambecker Seen, Igelschutzstation…

Vegetarisches Essen in Bioqualität

„Besonders freuen wir uns darüber, dass wir den Kindern ein gesundes Essen aus regionalen Produkten anbieten können“, berichtet die Vereinsvorsitzende. Es wird im vier Kilometer entfernten Kloster Saunstorf zubereitet, vegetarisch in Bioqualität. Die Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Eier kommen von der Solidargemeinschaft Lebendiger Landbau in Testorf-Steinfort. Einmal in der Woche kochen die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen auf dem Kita-Gelände. Dafür werden sie auch Produkte aus dem eigenen Garten verwenden. Hier wachsen bereits Kartoffeln, Erdbeeren und Kohlrabi. Angesät wurden auch Pastinaken und Rote Beete.

Verein dankt allen Unterstützern

„Wir sind davon überzeugt, dass wir Kindern einen liebevollen, geborgenen sowie ereignis- und erfahrungsreichen Lern- und Spielort bieten können“, sagt Martina Scheller, „und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.“

Dankbar ist der Verein für die Unterstützung bei der Finanzierung und dem Bau der Schutzhütte. Neben Handwerkern und Firmen haben handwerklich begabte Familienmitglieder und Freunde geholfen und der Einrichtung und dem Gelände durch ihre Ideen einen individuellen Charakter verliehen. Zahlreiche Helfer und Vereinsmitglieder werkelten ehrenamtlich oder in Eigenleistung auf dem Gelände und an der Hütte.

Von Haike Werfel