Freie Plätze: Wismarer können mit Pfadfindern in Österreich zelten

Durch Wald und Wiesen streifen, Abenteuer erleben und sich einfach frei fühlen – was wie ein Kindheitstraum für viele klingen mag, ist für die Mitglieder der Wismarer Pfadfindergruppe „Samarkand“ Realität. Einmal im Jahr geht es für die Jugendlichen auf Großfahrt ins Ausland, wo sie ihre erlernten Kenntnisse demonstrieren können und ihre pfadfinderischen Fähigkeiten auf die Probe gestellt werden.

Auch dieses Jahr wollen die Stämme des Pfadfinderbundes Mecklenburg-Vorpommern wieder auf Reise gehen. Aufgrund der Coronakrise hätte sich die Planung der Fahrt allerdings als sehr aufwendig herausgestellt, erklärte Olaf Klotsch vom Pfadfinderbund MV. „Wir haben viele neue Auflagen erhalten und mussten dementsprechend zahlreiche Maßnahmen treffen, damit der Ausflug dennoch für alle stattfinden kann.“

Den ganzen Tag an der frischen Luft

Auch die Gruppenleiter mussten auf mögliche Komplikationen vorbereitet werden, denn letztendlich seien sie es, die die Verantwortung für den gesamten Stamm tragen. Doch Klotsch ist optimistisch: „Wir vertrauen darauf, dass alle Hygieneregeln eingehalten werden. Des Weiteren halten sich die Jugendlichen den ganzen Tag an der frischen Luft auf und auch die Gruppen werden während der Fahrt nicht neu durchmischt, was die Chancen auf eine Ansteckung minimiert.“

Am 22. Juni soll die diesjährige Großfahrt nach Österreich losgehen, berichtet Klotsch. Dort werden die Gruppen dann, je nach Erfahrung der Mitglieder, für zwei oder drei Wochen auf sich allein gestellt durch die Wildnis ziehen. Die Gruppenleiter hätten sich eigens dafür bereits im voraus Wanderwege rausgesucht und eine geeignete Route geplant.

Bis zu 30 Sippen aus MV reisen an

Insgesamt würden zwischen 20 und 30 sogenannte Sippen des Pfadfinderbundes aus verschiedenen Städten Mecklenburg-Vorpommerns an der Fahrt in den Sommerferien teilnehmen und unabhängig voneinander die Wochen im Freien verbringen, sagt Klotsch. Zwei davon seien aus Wismar.

„Wer mitkommen möchte, sollte ausgerüstet sein mit festem Schuhwerk, einem Rucksack und einem Schlafsack. Auch sollte man gerne draußen sein und keine Scheu vor langen Wanderungen haben“, erklärt Klotsch. Für die bevorstehende Großfahrt können sich interessierte Jungen ab zehn Jahre auch kurzfristig noch bei Janick Joost, dem Wismarer Stammesführer, anmelden. Die Pfadfinder der Samarkand treffen sich einmal wöchentlich im Pfadfinderheim in der Hans-Grundig-Straße 38. Neben dem gemeinsamen Basteln, Singen und Spielen, bereiten sie sich dort auch auf ihre kommenden gemeinsamen Ausflüge und Abenteuer vor.

Geschichten am Lagerfeuer erzählen

Am Lagerfeuer sitzen, einander Geschichten erzählen und zusammen singen. Für viele der Jugendlichen sei das definitiv ein schönes Erlebnis, meint Klotsch. Bei den jährlichen Großfahrten sei den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, frei und individuell zu handeln. Gleichzeitig üben sie das gemeinschaftliche Zusammenarbeiten innerhalb der Sippen. So würden sie nicht nur Eigenständigkeit gewinnen, sondern zudem eine eigene Gruppendynamik erschaffen. „Auch sind diese Ausflüge eine tolle Möglichkeit, von zu Hause rauszukommen und neue Leute kennenzulernen“, sagt Klotsch. Doch das, was die meisten Jugendlichen zum Mitmachen bewegen würde, sei einfach die Lust auf ein Abenteuer.

Anmeldungen bei Janick Joost: samarkand@pbmv.de

Von Josefine Kasten