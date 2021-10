Wismar

Große Freude bei den Frauen und Männern der Freiwilligen Feuerwehr in Barnekow. Im kommenden Jahr wird ihr Feuerwehrgebäude saniert und erweitert, 2023 gibt es dann ein neues Löschfahrzeug. Aber von vorne – Wehrführer Patrick Prodöhl und Gruppenführer Benjamin Qualmann erzählen, was sich alles ändern wird. Und wieso.

Abgase

„Das Gebäude jetzt ist von 1965 oder so“, erklärt Patrick Prodöhl. Es entspricht schon lange nicht mehr den Mindestanforderungen für eine Wehr. Die beiden Kameraden machen vor, worum es geht. Wenn sie den Motor ihres LF-8, des aktuellen Löschfahrzeuges, anwerfen, stinkt es innerhalb von wenigen Minuten nach Diesel im Umkleideraum. Und das Fahrzeug, Baujahr 1999, braucht ein paar Minuten, bis der Druck zum Losfahren steht.

„Der Geruch setzt sich in der Kleidung fest“, weiß der Wehrführer. Das „neue“ Feuerwehrhaus wird sogar eine Absauganlage für diese giftigen Abgase haben – das ist Vorschrift. Ein neuer Anbau entsteht: 38 Quadratmeter als Schulungsraum und die Garage mit etwas über 30 Quadratmeter. Richtung Bushaltehäuschen wird das Gebäude erweitert. Das Bestandsgebäude wird saniert. „So richtig von Grund auf“, freut sich Patrick Prodöhl. Neue Versorgungsleitungen kommen, eine weitere Toilette, neue Fußböden.

Gemeinderaum

„Wir hoffen, dass der neue Schulungsraum auch zum Treff für die Menschen hier im Dorf wird“, sagt der Wehrführer. Auch der jetzige Raum wird schon so genutzt – mit Möbeln aus einer Zeit, als Barnekow noch eine Kneipe hatte. Das ist lange her, auch ein Gemeindezentrum gibt es nicht (mehr). „Jetzt sitzen wir alle wie die Ölsardinen dicht beieinander“, kommentiert er weiter. Der neue Gruppenraum wird fast doppelt so groß wie der alte. Die Gemeinde hat schon Interesse an einer Mitnutzung geäußert. Die Feuerwehr ist mit ihren vielen Aktionen sowieso ein bedeutender Teil des öffentlichen Dorflebens.

„Wir haben 21 Mitglieder in der Wehr, alle sind aktiv“, sagt Patrick Prodöhl. Jeden Montag 18 Uhr ist Treff mit Aus- und Weiterbildung. Neue Gesichter sind herzlich willkommen. Beispielsweise in der Jugendwehr, wo derzeit zwei Jugendliche aktiv sind, mitten unter den Erwachsenen. Eine eigene Jugendgruppe lohne da nicht. Auch das ist die Hoffnung der Aktiven – dass das schick sanierte Gebäude und die neue Technik auch neue potenzielle Retter anlockt.

Baujahr 1965

Denn die alte Technik wird nach und nach erneuert. „VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz“ steht auf dem Schlauchtransportwagen, Baujahr 1965. Kein Oldtimer, sondern Technik, die die Kameradinnen und Kameraden im Ernstfall nutzen (müssen). Der wird ausgemustert und durch ein neueres Modell ersetzt. Auch die Schutzbekleidung wird nach und nach erneuert.

Der MZA – feuerwehrdeutsch für Mehrzweckanhänger – und der STA – Schlauchtransportwagen – kommen in eine neue Doppelgarage auf dem neuen, größeren Parkplatz der Feuerwehr. Der Parkplatz ist Teil des großen Umbaus, Baustart ist wohl im kommenden Jahr. Bis 2023 muss alles fertig sein. Dann kommt der große Neue.

Neues Tragkraftspritzenfahrzeug

2023 kommt das neue TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit 1000-Liter-Wassertank), das dann den alten LF-8 ersetzen wird. So alt ist der mit seinem Baujahr 1999 zwar nicht im Vergleich zur Technik manch einer anderen Wehr. „Aber wir sind gerade noch so in die Förderung reingerutscht“, dankt Benjamin Qualmann. „Wir sind eine von 265 Feuerwehren in MV, die so ein neues Fahrzeug bekommen. Das Fahrzeug wird mit bis zu 90 Prozent vom Innenministerium gefördert und entlastet so die kleineren Gemeinden.“

Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ Mit dem Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt 50 Millionen Euro zur Verbesserung des flächendeckenden Brandschutzes bereit. Mit dem Geld wird insbesondere die Beschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge durch die Gemeinden als Träger des gemeindlichen Brandschutzes gefördert. Aber auch die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten – basierend auf den Lehren aus dem Großfeuer bei Lübtheen im Sommer 2019 – elf geländegängige Tanklöschfahrzeuge. Zugunsten der Gemeinden stehen zwei Beschaffungsvorhaben im Fokus, die erstmalig in Mecklenburg-Vorpommern zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in Form einer durch das Land organisierten Zentralbeschaffung durchgeführt werden. Im bereits gestarteten ersten Projektteil werden insbesondere für kleine Feuerwehren 265 TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeuge Wasser) beschafft, die in den Jahren 2021 bis 2023 ausgeliefert werden. Im ab dem 9. August 2021 beginnenden zweiten Projektteil werden dann zugunsten der Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben TLF 3000 (Tanklöschfahrzeuge) und LF 20 (Löschgruppenfahrzeuge) beschafft.

Ihre Kommune loben die beiden Kameraden – sie sei sehr engagiert. Gerade sei ein neuer Löschbrunnen in Krönkenhagen gebohrt worden, nachdem der alte Löschteich versandet war. „Die Frage ist ja immer, wo man den Wasserdruck zum Löschen herbekommt“, erklärt Benjamin Qualmann.

Neuer Mannschaftstransportwagen

Das Problem mit dem neuen Fahrzeug: Das Tragkraftspritzenfahrzeug hat nur sechs Sitzplätze, die Gruppenstärke als Vorgabe für die Einsatzfähigkeit liegt bei neun Kameradinnen und Kameraden. Also gibt es noch einen MTW als zweites Fahrzeug, einen Mannschaftstransportwagen.

„Das hat auch den entscheidenden Vorteil, dass wir weiterhin einsatzfähig bleiben, wenn wir zu Weiterbildungen mit dem MTW fahren“, erklärt Benjamin Qualmann. Bisher musste die Wehr sich dann immer abmelden, weil kein Fahrzeug da ist, mit dem die Kameraden zum Einsatzort kommen.

Übrigens: am 30. Oktober kann ab 17 Uhr bei der Feuerwehr Halloween gefeiert werden, mit Laternenumzug (ab 18 Uhr), Bratwurst, Stockbrot und mehr.

Von Nicole Hollatz