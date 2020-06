Wismar

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist“, kommentierte Philipp Skibbe. Zwischen Steinen hat er eine kleine Müllhalde gefunden, wo offensichtlich immer wieder was rein gestopft wurde. Sogar ein alter, längst kunstvoll verwitterter Schuh war da zu finden.

Zur Galerie Einige Säcke voller Müll sind am Samstagvormittag bei der Aufräumaktion am Wendorfer Strand zusammen gekommen. In Lübow wurde die Kirche geputzt.

Der Sportler gehörte am Samstagvormittag zu den Aktiven vom Wismarer Polizei SV, Abteilung Fußball, die beim traditionellen „Subbotnik“ am Wendorfer Strand mit anpackten, zusammen mit Anwohnern und Umweltschützern. „Die Stadt tut sehr viel für den Verein und wir können so auf jeden Fall etwas zurückgeben auf einem ganz direkten Weg“, erklärte Philipp Skibbe.

Anzeige

Viel Unrat und Müll gefunden

Und es kam einiges zusammen an Müll. Scherben, viel Plastik, Schuhe, Reste von Geisternetzen, die sich nach einem der Stürme der vergangenen Monate in den frei gespülten Wurzeln am Strand verfangen hatten, vieles, was offensichtlich als Plastikmüll aus der Ostsee anlandete.

Weitere OZ+ Artikel

Den Einkaufswagen, den Steven Günther und Kevin Teske aus dem Wasser zogen, haben wohl andere „vergessen“. Leider ohne Pfand-Euro, dafür kunstvoll behangen mit allerlei Wasserpflanzen und noch funktionstüchtig. Das ist super für den Transport des Mülls zum Container.

Wendorfer Strandbelebung

„Sonst machen wir den Subbotnik immer im März nach den Stürmen“, berichtete Tilo Gundlack als Mitinitiator der „Wendorfer Strandbelebung“. Das ging in diesem Jahr wegen Corona nicht, nun wurde die Aufräumaktion nachgeholt. Der Politiker freute sich, dass sich immer wieder Firmen oder Vereine wie nun der PSV mit seinen Fußballern beteiligen.

Ingeborg Schellbach (81) ist als Anwohnerin von Anfang an dabei. Auch weil sie sich als Kleingärtnerin über manch einen Mitgärtner ärgert, der heimlich seinen Unrat im Grüngürtel oder am Strand von Wendorf entsorgt. Oder über die Leute, die am Strand feiern und ihre Glasflaschen ins Lagerfeuer werfen, damit die so „schön“ explodieren.

Viele Scherben

Ingeborg Schellbach hat die Scherben eingesammelt. „Feiern sollen die Menschen ja, aber ihren Dreck auch wieder wegmachen!“ Gerade die Scherben ärgern sie sehr, weil Kinder im Sand spielen und sich verletzten könnten.

„Aber wenn ich bedenke, wie es war, als wir angefangen haben“, erzählt sie von der ersten Aufräumaktion, „da war noch viel mehr Müll am Strand!“ Das ist fünf Jahre her, seitdem wird regelmäßig am Strand Müll gesammelt. Nicht nur zum organisierten Subbotnik.

Familie sammelt Müll zwischen den Aktionen

„Wir sammeln hier am Strand regelmäßig mit unserem Eimerchen Scherben“, erzählt Anwohnerin Anne Finger, die mit ihren Söhnen Till (8) und Clemens (4) dabei war. „Und wir staunen, was immer zusammenkommt.“ Den eigenen Strand vor der Haustür selbst sauber zu halten, findet sie wichtig und richtig. „Wir nutzen den Strand ja auch!“

Frühjahrsputz in Lübower Kirche

In der Lübower Kirche waren am Samstagvormittag ebenfalls fleißige Helfer am Werk. Die Kirchengemeinde holte den Frühjahrsputz nach, der eigentlich vor Ostern stattfindet und wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. „Es ist wichtig, dass man gewisse Dinge miteinander tut“, sagte Pastor Jens Krause. Durch Bauarbeiten am Gewölbe im Chor sei es trotz der Grundreinigung noch etwas staubiger.

Lisa Hänsel (l.) und Christiane Leupold reinigen die Kirchenbänke. Quelle: Haike Werfel

So waren Lisa Hänsel und Christiane Leupold dabei, die Kirchenbänke abzuwischen. Die Sitzauflagen waren zuvor ins Freie gebracht worden, wo sie Marianne Hasenpusch ausklopfte und mit der Bürste reinigte. Küster Heinz Hänsel hatte sich den Teppichläufer vorgenommen. Der Kirchenfußboden wurde gefegt, abgesaugt und gründlich gewischt, ebenfalls der Gang um den Altar. Bis zum nächsten Gottesdienst am 21. Juni ist genügend Zeit zum Austrocknen.

Feldsteinmauer instand gesetzt

Heinz Kasparick säuberte das sogenannte Pastoratsgestühl von Staub und Spinnen. „Vielleicht benötigen wir wegen der Abstandsregelung auch diese Sitzplätze für die Konzertbesucher“, erläuterte er. Das erste Konzert nach Corona – ein Orgelkonzert – soll laut Pastor am 8. Juli stattfinden. Er griff ebenfalls zum Besen und fegte unter anderem die Orgelempore. Die Kirche bietet insgesamt rund einhundert Zuhörern Platz.

Vor der Kirche war Christian Coburger dabei, die Feldsteinmauer in einigen Bereichen instand zu setzen, wo sie in sich zusammengefallen war. Er wuchtete große Steine als Basis nach unten, damit die Mauer eine gewisse Breite hat, und baute sie neu auf. Als Nachbar sei es selbstverständlich für ihn, sich an dem Arbeitseinsatz zu beteiligen, sagt er. Der Rentner wohnt mit mehreren Generationen seiner Familie in der Alten Dorfschule neben der Kirche.

Lesen Sie auch

Volle Stadt! Wismar zieht trotz Corona so viele Touristen an wie in der Hauptsaison

Leuchtender Ring über Wismar: Das steckt hinter dem Wetter-Phänomen

Neustart im Wismarer Wonnemar: Diese Regeln gelten jetzt für Besuche und Tickets

Von Nicole Hollatz und Haike Werfel