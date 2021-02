Freizeittipp aus Wismar: Virtueller Rundgang durchs Schabbell-Museum

Wismar

Wer sich nach einem Kulturerlebnis sehnt, etwa einem Museumsbesuch, dem sei das Schabbell in Wismar empfohlen. Da das Stadtgeschichtliche Museum wie alle Kultureinrichtungen im Lockdown geschlossen ist, laden die Beschäftigten unter http://impression360.de zu einem virtuellen Rundgang ein.

Solch ein Besuch am Laptop oder auf dem Tablet bequem auf dem Sofa kann durchaus Spaß machen. Per Mausklick lässt sich in jede Ecke eines Ausstellungsraumes schauen und lassen sich die Exponate vergrößern, sodass man sie ganz nah betrachten kann.

Fünf Räume zum Motto „Wismar hansisch“ sowie drei „Wismar fürstlich“ lassen sich erkunden. Zudem wird ein Blick ins Restaurierungslabor gewährt. Klickt man auf die Lupe, gibt es interessante Informationen zu den Objekten.

Von Haike Werfel