Wismar

Ein Stückchen Natur direkt vor der Haustür: Das ist der Rundweg um den Wismarer Mühlenteich. Der eignet sich für die ambitionierte tägliche Gassirunde genauso wie für den kleinen Familienausflug zwischendurch.

Beginn ist entweder unter der Wismarer Hochbrücke oder am Lenensruher Weg – je nachdem, in welcher Richtung man dem Weg folgen möchte. Vom Lenensruher Weg startend, haben Wanderer einen besseren Ausblick über Wismar, der sonst im Rücken liegt.

Wandern bei Frühnebel

Von dort aus abbiegend in die Lenensruhe kommt nach einer kleinen Eisenbahnbrücke mit großem Graffiti der Jungfernteich in Sicht. Ein schöner Anblick, gerade jetzt im Herbst, wenn dort morgens oder vormittags noch der Frühnebel die Sonne küsst!

Weiter geht es auf dem Weg rechts lang, sprich der Teich mit seinen imaginären Jungfrauen bleibt linker Hand dem Ufer folgend. So kommen die Wanderer in das Naturschutz- und Teichgebiet Wismar-Kluß. Noch ist der Weg dank der anliegenden Häuser breit und bequem. Das wird sich aber ändern. Festes Schuhwerk mit einer rutschfesten Sohle sind Pflicht!

Zur Galerie Egal ob mit Smartphone oder der hochwertigen Fotoausrüstung: Unterwegs gibt es einige tolle Motive, je nach Jahreszeit und Wetter. Mit Glück kann man Vögel beobachten.

Ins Wäldchen

Weiter geradeaus geht es über eine kleine Brücke und den Wallensteingraben in ein kleines Wäldchen, so dass man den Mühlenteich für einige Minuten aus den Augen verliert. Verlaufen kann man sich nicht, der Weg ist klar erkennbar. Mitunter kommen Jogger von vorne oder andere Gassigeher, bei schönem Wetter auch mal Mitwanderer. Ansonsten: ein kleines bisschen Natur.

Umgestürzte Bäume und die sumpfige Landschaft sorgen mitunter und je nach Licht für eine gruselige Atmosphäre. Ein Höhepunkt unterwegs ist der hölzerne Pfad, der sich mitten durch die Bäume schlängelt. Aber auch der ist links und rechts mal abgesackt in den weichen Untergrund, so dass das Schlängeln in alle Ebenen funktioniert. Mit zu glatten Schuhen wird es dann schnell rutschig. Manch ein besonders mutiger Radfahrer nutzt den Weg auch.

Vorsicht Wasser

Allerdings wird der Weg immer enger, teilweise geht er nach dem Wäldchen so nah an den Mühlenteich heran, dass ein unachtsamer Schritt ein kühles Bad nach sich ziehen würde! Für Kinder ist der Weg im Spätsommer beziehungsweise beginnenden Herbst ein Paradies! Dort gibt es die größten Kastanien Wismars, sagen Kenner.

Zwischendurch gibt es immer mal wieder Bänke zum Ausruhen oder einfach nur, um die Aussicht zu genießen. Denn das sollte man – gerade jetzt im Herbst, wenn die blattlosen Bäume gute Durchblicke ermöglichen. Beispielsweise auf leuchtend weiße Baumgerippe voller Vögel. Mit dem Fernglas lässt sich die Kormorankolonie auf ihren durch den Kot verätzten und damit abgestorbenen Bäumen gut beobachten.

Seeadler und mehr

Wer Glück hat und entsprechend leise ist, sieht die Seeadler bei der Jagd. Das Naturschutzgebiet ist ein überregional bedeutsamer Brut- und Mauserplatz für verschiedene Sumpf- und Wasservogelarten, die Liste der dort heimischen Tiere ist lang. Bootfahren ist deswegen auf dem Mühlenteich untersagt.

Nun schlängelt der Weg sich weiter vorbei an Kleingärten. Durch die Äste über den Mühlenteich blickend bietet sich eine ungewöhnliche Perspektive auf die Wismarer Skyline mit Wasserturm, St.-Marien-Kirchturm und der dahinter liegenden Schiffsbauhalle. Eine kleine hölzerne Plattform lädt zum vorsichtigen Betreten ein.

Zurück auf Start

Immer links haltend oder einfach mit den St.-Marien-Kirchturm vor Augen „navigierend“ kommen Häuser und ihre Gärten in Sicht. Und wieder der tolle Blick über den Mühlenteich. Unter der Wismarer Hochbrücke wäre der Weg zu Ende, geradeaus geht es wieder in die Wismarer Altstadt.

Weiter links gehend kann man natürlich den Rundweg auch schließen, vorbei an der Ruine Wissemaria, durchs Wohngebiet am Platten Kamp und weiter Richtung Ökologischem Schulungszentrum, dort war an der Eisenbahnbrücke und dem Jungfrauenteich Start der Wanderung.

Zwei Stunden

Je nach Startpunkt und Tempo ist der Weg eineinhalb bis zwei Stunden lang, schnelle Spaziergänger schaffen ihn auch in einer Stunde und 15 Minuten. Dann sieht man aber weder Kirchturm noch Haubentaucher, Seeadler oder Kormorane, sondern nur den Weg und mit Glück auch jede Pfütze unterwegs.

Der Rundweg ist gut sechs Kilometer lang, wer aus der Altstadt kommend zum Beispiel über den Lenensruher Weg „einsteigt“ und dann bis zur Hochbrücke wandert, ist gut sieben Kilometer gewandert. Auf dem Rückweg kommt man an einigen Bäckern vorbei – für den Belohnungskuchen danach!

Von Nicole Hollatz