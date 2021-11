Wismar

Am Sonnabend, 13. November, feiert das Spaßbad den 21. Geburtstag. Dabei gibt es einen lustigen Wettbewerb. Bei dem Spaßwettkampf geht es darum, in Vierer-Teams gemeinsam einen „Aqua-Track“ auf dem Wasser zu überwinden und in mehreren Runden möglichst viele Punkte in Form von kleinen Badeenten zu bekommen.

Teilnehmen können Mannschaften aus Vereinen, Verbänden, Organisationen, Firmen, Freundesgruppen und Familien mit Kindern ab 8 Jahren. Alle Teilnehmer müssen sicher schwimmen können und sollten Spaß daran haben, sich auf und im Wasser mit anderen zu messen.

Der Startschuss für die Team-Challenge fällt um 10 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort möglich über den Anmeldebutton auf der Internetseite der Fitnass-Tour unter www.dlrg.de/fitnass. Dort sind auch weitere Informationen, Regeln und die genauen Teilnahmebedingungen zu finden.

Die maximale Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Startplätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Übrigens: Wer kein Team zusammenbekommt oder den Aqua-Track nur so ausprobieren möchte, ist herzlich eingeladen, ab 13 Uhr bis 15 Uhr ins Wonnemar Wismar zu kommen. Dann steht der Aqua-Track jedermann zum freien Ausprobieren zur Verfügung. Die Fitnass-Tour wird in Zusammenarbeit mit der BKK 24 und DLRG veranstaltet.

Pilzwanderung nach Neukloster

Eine Pilzwanderung führt am Sonnabend, 13. November, in den Wald von Neukloster. Treffpunkte sind um 8 Uhr am Parkhaus am Alten Hafen, wo Fahrgemeinschaften gebildet werden können, oder gegen 8.30 Uhr in Neukloster am Waldhotel. Neben Stubbenpilzen können noch letzte Röhrlinge, wie Steinpilze, Flockenstielige Hexen, Derbe Rotfüßchen oder Butterpilze, gefunden werden. Die Teilnahme kostet 10 Euro, Kinder bis zum 14. Lebensjahr zahlen 2,50 Euro.

Herbstmarkt in Dorf Mecklenburg

Am Sonnabend öffnet von 10 bis 14 Uhr auf dem Außengelände des Kreisagrarmuseums ein Herbstmarkt. Da der traditionelle Voradventsmarkt in der Corona-Zeit zu viele Risiken birgt, soll der Herbstmarkt ein kleiner Ersatz sein. Vornehmlich werden regionale Köstlichkeiten angeboten: Liköre, Honig, Käse, Brot und vor allem Wildfleisch und Wildwurst. Die Verpflegung vor Ort übernimmt der Hegering Dorf Mecklenburg mit warmen Wildgerichten. Der Eintritt ist frei.

Neuburger eröffnen Karneval

In Neuburg wird am Sonnabend die Karnevalszeit eingeläutet – um 11.11 Uhr vor dem Gemeindezentrum. Ein neues Prinzenpaar wird gekürt. Außerdem wollen die Mitglieder vom Neuburger Karneval-Club 1960 Bürgermeister Bernd Hartwig auf den Leib zu rücken und es soll ein Vorgeschmack auf die 55. Saison geben – wann auch immer sie durchgeführt werden kann. Die Faschingsfans wollen zeigen, dass es sie noch gibt, weitere Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie sind nicht geplant.

Novemberlichter in Wismar

Bereits am Donnerstag starten die Novemberlichter der Wismarer Stadtwerke. Sie lassen bis Sonnabend die Stadt erstrahlen – jeweils von 17 bis 21 Uhr. Die Häuser am Marktplatz und die Krämerstraße werden bunt leuchten. Jeweils um 18, um 19 und um 20 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm.

Auf dem Marienkirchplatz sind „30 Herzen für Wismar“ installiert. Auch im schönen Innenhof des Fürstenhofes sollen Herzen aufgestellt werden und die Bäume im Lichterglanz erstrahlen. In der St.-Georgen-Kirche findet zudem eine Lasershow statt. Die Vorführungen beginnen jeweils um 18.30, um 19.30 und um 20.30 Uhr. Bei jeder Show sind aufgrund der Abstandsregel nur 500 Zuschauer erlaubt.

Von Kerstin Schröder