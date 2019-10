Freundinnen finden ihr Café-Glück in Neukloster

Neukloster

„Ich hätte gerne noch einen Nachschlag“ – dieses Kompliment hört Tanja Schwarz oft, vor allem, wenn es um ihren Käsekuchen geht. Den muss sie fast jeden Tag backen, so gut kommt er bei ihren Café-Gästen an. Auch heute reicht die 37-Jährige davon wieder viele Stücke über die Theke. Was dabei auffällt, ist ihre ansteckende Fröhlichkeit: Tanja Schwarz lacht viel und herzlich – genau wie ihre Geschäftspartnerin Ska Siolek. Zusammen sorgen sie seit April in Neuklosters neuem Café „Lykka“ mit Süßem und Gemütlichkeit für Wohlfühl-Atmosphäre. Ihr Rezept kommt an: In den vergangenen Monaten hat das Damen-Duo viele Stammkunden für sich gewinnen können. Wanderer, Läufer und Spaziergänger, die am Neuklostersee und in der Stadt unterwegs sind, kommen zu ihnen, um sich zu stärken und ein bisschen durchzuatmen. „Und auch die Einheimischen gucken bei uns ein“, freuen sich die Zwei.

Tassen sind nicht ganz nagelneu

So sieht es aus, das Café Lykka in Neukloster. Quelle: Kerstin Schröder

Drei Kuchen werden jeden Tag frisch aus dem Ofen geholt, am Wochenende sind es vier bis fünf. Neben „ Tanjas Käsekuchen“ gehen der Zupfkuchen von Ska Sioleks Mutter und der vegane Schokotraum weg wie warme Semmel. Dazu gibt es Kaffee aus nicht ganz nagelneuen Tassen, die außerdem auch noch fast alle unterschiedlich aussehen. „Das sind Geschenke von Freunden und Kunden“, erzählt Ska Siolek. Sie und Tanja Schwarz setzen auf Nachhaltigkeit. Sie wollen so wenig Müll wie möglich produzieren und Dinge, die man noch gebrauchen kann, weiterhin nutzen.

Darum nehmen sie auch gerne weitere Tasse an, haben Strohhalme aus Papier und verzichten auf in kleine Portionen abgepackte Zuckertüten und Kaffeesahne. „Stattdessen gibt es bei uns Zuckerstreuer und Sahnekännchen und Servietten nur auf Wunsch“, sagt Ska Siolek. Die 36-Jährige ist aus Rostock und wollte eigentlich kein Café betreiben. „Doch ich wollte das Haus“, ergänzt sie. Das habe viel Platz – so viel, dass nicht nur ihre Mutter eine eigene Wohnung darin bezogen hat. Auch Tanja Schwarz und Grafikdesignerin Melanie Völske sind jetzt ebenfalls in der Hauptstraße 7 zu Hause – sowie acht Hunde.

Das Haus wurde um 1860 erbaut

Fünf davon gehören Ska Siolek. Sie ist erfolgreiche Hundetrainerin, gibt deutschlandweit Seminare – dank Frau Sonntag. So heißt ihre Labradorhündin, die sie früher ziemlich auf Trab gehalten hat. „Ich habe uns dann bei einer Hundeschule angemeldet und gemerkt, dass ist das, was ich kann und machen möchte“, erinnert sie sich. Und so ist seit Jahren ihr berufliches Standbein eine mobile Hundeschule mit dem Namen „Frau Sonntags Hütte“. In Neukloster kann sie ihren Kunden nun auch noch zwei Gästezimmer anbieten – so groß ist das wahrscheinlich um 1860 erbaute Haus. „Hinzu kommt die wunderschöne Natur drumherum, die sich gut fürs Training eignet.“

Die Liebe zu den Hunden findet sich auch im Café wieder. Vierbeiner sind dort ebenfalls willkommen – für sie liegt ein Kissen unter der Heizung bereit. „Die früheren Hausbesitzer haben ebenfalls ein Café betrieben und sich gewünscht, dass ich das weitermache“, berichtet Ska Siolek. Deshalb habe sie ihre gute Freundin Tanja Schwarz gefragt, ob sie sich vorstellen kann, von Kiel nach Neukloster zu ziehen und Kuchen zu backen. Zehn Tage später hat sie Ja gesagt und dafür einen festen Job in der Immobilienbranche gekündigt. Seither steht Tanja Schwarz in der Küche und hinter der Theke – und das mit sehr viel Freude.

Lesungen und Ausstellungen geplant

Im Sommer haben die Damen vom Café „Lykka“ gut zu tun gehabt – vor allem Tanja Schwarz. Denn Ska Siolek hat viele Seminare gegeben. Aber immer, wenn sie Zeit hat, packt sie mit an, schmiert Stullen und macht Salat. „Einige Kunden mögen lieber herzhafte Sachen“, erklärt sie das zusätzliche Angebot.

Mit Beginn der kälteren Temperaturen kommen jetzt etwas weniger Gäste. Das soll aber nicht so bleiben. Mit Lesungen und Ausstellungen wollen die zwei Café-Damen mehr und neue Kundschaft anlocken. Melanie Völske, die das Logo und die Homepage für das Café entworfen hat, bietet zudem Seminare über Kräuter an. „Außerdem habe ich jetzt mehr Zeit für die Buchhaltung“, lacht Tanja Schwarz. Nebenbei unterstützt sie online selbstständige Unternehmer bei der Buchführung – auch Ska Siolek.

Der Café-Name bedeutet Glück

Die kleinen Regale des Cafés sind gefüllt mit Werken von Künstlern aus Mecklenburg, Porzellan, Taschen, dekorierten Getränkeflaschen. Alles kann man kaufen. Hinzu kommen zwei Büchertauschregale, die gerne genutzt werden und „mal wieder Nachschub gebrauchen könnten“, lacht Ska Siolek.

Den aus Schweden stammenden Namen „Lykka“ haben sie gewählt, weil es Glück bedeutet. „Und so, wie das Glück einem manchmal ungeplant vor die Füße fällt, kam auch dieses Café zu uns“, sagen sie. Es sei einfach. Ohne viel Tamtam und mit Sicherheit nicht perfekt. „Aber wir füllen es mit ganz viel Herzblut und Liebe.“

Geöffnet ist das Café „Lykka“ in der Hauptstraße 9 in Neukloster zurzeit von Mittwoch bis Sonnabend von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Von Kerstin Schröder