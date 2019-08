Wismar

Eine Woche lang hat die „ Fridtjof Nansen“ im Wismarer Hafen gelegen. Hier hat eine Crew aus 20 ehrenamtlichen Helfern das Segelschiff auf Vordermann gebracht. Es wurde geschrubbt und Verpflegung auf das Schiff gebracht. Am Donnerstag um vier Uhr morgens macht sich der Segler auf den Weg zur Hanse Sail in Rostock. Sechs bis sieben Stunden werden die Crewmitglieder, die zwischen 14 und 70 Jahre alt sind, auf der Ostsee schippern. „Jetzt sind alle heiß aufs Segeln“, sagt der Steuermann Aljoscha Ubert. 50 Schlafplätze gibt es auf dem Schiff. Heimathafen ist Stralsund.

Schülern ein nachhaltiges Umweltbewusstsein zu vermitteln

Aljoscha Ubert vor dem Segelschiff „Fridtjof Nansen“ in Wismar. Quelle: Lena Isenberg

Im Sommer legt das Schiff oft in Wismar an. „Wir sind häufig mit Schulklassen unterwegs. Vor allem in der Wismarbucht finden wir ruhige Orte, um auf dem Wasser zu übernächtigen“, sagt Aljoscha Ubert. Häufig seien es Waldorf-Schulklassen, die eine Fahrt auf dem Segelschiff buchen. „Unser Konzept ist es, jungen Menschen ein nachhaltiges Umweltbewusstsein zu vermitteln. Die Kinder und Jugendlichen haben viel Eigenverantwortung auf dem Schiff.“

Aljoscha Ubert hat 2009 ein Praktikum auf der „ Fridtjof Nansen“ gemacht. Nach der Schule hat der gebürtige Berliner sein Hobby zum Beruf gemacht und eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker absolviert. Mittlerweile ist er nautischer Wachoffizier und ist weltweit auf Containerschiffen unterwegs. In seiner Freizeit segelt er mit der „ Fridtjof Nansen“. „Auf dem Segelschiff gibt es für die Kinder und Jugendlichen viele Arbeiten zu erledigen, vom Handwerk bis zur Organisation. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie selbstständig die Jugendlichen arbeiten“, berichtet der Steuermann.

Dreharbeiten auf dem Segelschiff „ Fridtjof Nansen “

Das Segelschiff „Fridtjof Nansen“ Im Hafen von Wismar. Quelle: Lena Isenberg

Mit den Ausfahrten bei der Hanse Sail finanzieren sie den Erhalt ihres Schiffes. Im Winter liegt das Schiff im Hafen von Hamburg-Harburg. Der Rumpf ist in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Und Filmkulisse ist es auch schon gewesen: Für die Dokumentation „Windstärke 8“ sind im Jahr 2004 mehr als 30 Menschen an Bord der „ Fridtjof Nansen“ gefilmt worden – auf dem Weg von Bremerhaven bis nach New York. Auf dem Segelschiff herrschten nachgestellte Lebensbedingungen wie im Jahre 1855. „In New York sind dann Ratten auf das Segelschiff aufgestiegen. Um das Schiff von den großen grauen Gesellen zu befreien, wurde eine Katze angeschafft. Eine Katze ist immer noch mit an Bord. Und es wird erst abgelegt, wenn alle Gruppenmitglieder an Board sind – ansonsten beginnt die Suche nach der Samtpfote.

