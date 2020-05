Frische Gleise für Bobitz: Bahn tauscht verrostete Schienen aus

Bobitz

„Bahnübergang gesperrt“, hieß es für knapp drei Tage in Bobitz. Weil die Schienen am Bahnübergang in Bobitz stark verrostet waren, hat die Bahnbaugruppe diese in den vergangenen Tagen komplett ausgetauscht. Fast drei Tage war der Bahnübergang an der Bundesstraße 208 in dem kleinen Dorf für den Autoverkehr gesperrt.

Ein Bagger verteilt am Dienstagnachmittag den sogenannten Gleisschotter – die Steine, die zwischen den Bahnschienen liegen – neben und zwischen die Gleise. Ein Großteil der Arbeit ist zu diesem Zeitpunkt schon geschafft.

Gleisstopfmaschine stopft Schotter zwischen die Schienen

Am späteren Nachmittag kommt dann noch eine sogenannte Gleisstopfmaschine zum Einsatz. „Die kann Gleise anheben und verschieben. Die stopft alles noch einmal maschinell durch, weil jetzt mit Schotter ausgebaut wurde“, erklärt Ralph Dahlmann vom Baubüro Dannenberg, das die Baumaßnahme der Bahn überwacht. Ein Teil des Bahnübergangs wurde schon am Dienstag neu asphaltiert. „Das muss jetzt aushärten. Denn wir müssen immer ein Spur für die Busse freihalten“, sagt er. Gemeint sind die Schulbusse. Denn die dürfen zusammen mit Fußgängern und Radfahrern als Einzige die Baustelle queren. Das sei die Auflage für die Baumaßnahme gewesen, so Dahlmann.

Einmal kommt an dem Nachmittag eine Bahn vorbei. Die Schranken gehen runter, die Arbeit auf der Baustelle ruht kurz. Eine Radfahrerin und eine Fußgängerin wechseln die Seite des Bahnübergangs.

Umleitung für Autos bis Mittwoch 13 Uhr

Für Autos ist eine Umleitung eingerichtet worden. Die bleibt bis Mittwoch 13 Uhr bestehen. Der Verkehr wird zwischen Bobitz und Beidendorf über Groß Krankow (Landesstraße 031), die L 012 bis Tressow und die Kreisstraße NWM 21 bis Beidendorf zurück zur Bundesstraße 208 umgeleitet. Die Route ist ausgeschildert. Am Mittwoch wird der Rest asphaltiert und der Bahnübergang ist wie neu.

Vollsperrung am Bahnhof in Bobitz. Eine Umleitung bleibt bis Mittwochnachmittag bestehen. Quelle: Michaela Krohn

Auch eine Anwohnerin interessiert sich an diesem Nachmittag für das Geschehen am Bahnübergang. „Ich wohne direkt nebenan“, berichtet sie und macht nebenbei Fotos mit ihrem Smartphone. Allzu oft sei eben nicht so viel Bahnhof am Bahnhof in Bobitz.

Bei Arbeiten am Bahnhof auch marode Schwellen entdeckt

Eigentlich sollte es bei der Baumaßnahme nur um die Erneuerung der Gleise gehen. Doch Ralph Dahlmann vom Ingenieurbüro in Dannenberg berichtet, dass dabei auch marode Schwellen entdeckt wurden. Schwellen sind die Teile an der Gleisanlage, die zumeist aus Beton sind und die Schienen tragen. „Die hatte die Bahn aber noch vorrätig und so konnten wir die auch gleich austauschen“, berichtet er.

Der Rost, der die Schienen befallen hatte, kam vor allem vom Regenwasser. Denn der Bahnübergang liegt etwas abschüssig vom Dorf kommend in einer kleinen Senke.

Von Michaela Krohn