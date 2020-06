Frontal-Zusammenstoß in Wismar: Zwei Fahrerinnen verletzt

Proseken

Zwei Autos sind am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 22 zwischen Proseken und Wisch ( Landkreis Nordwestmecklenburg) frontal zusammengestoßen. Der Polizei zufolge wurde dabei die 51-jährige Fahrerin eines Hyundai, die in Richtung Proseken unterwegs war, verletze sich schwer. Die 43-jährige Fahrerin, die in die Gegenrichtung fuhr, trug leichte Verletzungen davon.

Beide Frauen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße 22 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 30 000 Euro.

Von OZ