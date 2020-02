Früherer Wismarer TSG-Akrobat wird Sportdirektor

Wismar

Hannes Schenk ist der erste Sportdirektor des Deutschen Sportakrobatikbundes (DSAB). Der heute 29-Jährige zählte viele Jahre zu den sportlichen Aushängeschildern in Wismar und darüber hinaus. Als seinen größten sportlichen Erfolg bezeichnet er gegenüber der OZ die Teilnahme an der Europameisterschaft 2009 in Portugal im Herrenpaar mit Albert Befus. Hannes Schenk war viele Jahre Akrobat bei der TSG Wismar. Seine Familie lebt in Barnekow. An der Hochschule Wismar hat er Wirtschaftsrecht studiert, Berufserfahrung sammelte er in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Seit drei Jahren lebt Hannes Schenk in Berlin. Ab April wird er den Posten als Sportdirektor bei den deutschen Akrobaten ausüben und in Zukunft die finanzielle und organisatorische Verantwortung für den gesamten Sportbereich übernehmen. „Über das Vertrauen des Präsidiums, mich als ersten Sportdirektor des DSAB ins Rennen zu schicken, freue ich mich sehr“, so Hannes Schenk.

„Eine Ehre für mich“

Eine Aufnahme von 2007: Die TSG-Akrobaten Hannes Schenk (unten) und Albert Befus errangen bei den deutschen Juniorenmeisterschaften im Paar männlich Silber und Bronze. Damit qualifizierten sie sich für die deutsche Senioren-Meisterschaft und gewannen dreimal Bronze. Das Paar wurde in die Nationalmannschaft berufen. Quelle: privat

Es sei für ihn eine Ehre und Herausforderung zugleich, „künftig für den Verband tätig zu werden, der mich die letzten 24 Jahre geprägt und immer begleitet hat“. Eine seiner ersten Aufgaben wird es sein, als Mitglied der Steuerungsgruppe den neuen Bundesstützpunkt in Dresden mit zu planen und umzusetzen.

In Wismar wurde Hannes Schenk unter anderem vom langjährigen Akrobatik-Erfolgstrainer Holger Röpke geprägt. Parallel zu seiner beruflichen Entwicklung ist Schenk seinem Sport treu geblieben. So als Bundeskampfrichter und als Inhaber einer Trainerlizenz.

Schenk: „Jeder Athlet und jede Athletin unseres Verbandes weiß, dass die Sportakrobatik in Deutschland fast ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement getragen wird. Dass nun die Fördermittel des Bundes für die nichtolympischen Verbände so deutlich erhöht wurden, eröffnet dem DSAB die Möglichkeit, sich zu professionalisieren und mittelfristig unseren Aktiven eine noch bessere sportliche Perspektive zu bieten. An diesem Ziel möchte ich in enger Zusammenarbeit mit Athleten, Trainern und Funktionären auf allen Ebenen arbeiten.“

Akrobatik-Präsident sieht wichtige Rolle

Hannes Schenk (r.), hier mit Albert Befus und Holger Röpke, Trainer der Akrobaten der TSG Wismar Quelle: privat

Oliver Stegmann, Präsident des DSAB, sagt zu der Personalie: „ Hannes Schenk wird als neuer Sportdirektor auch eine ganz wichtige Rolle bei der Optimierung und Umsetzung unseres Leistungssportkonzeptes spielen.“

Der Deutsche Sportakrobatikbund hat seinen sportlichen und geschäftlichen Bereich neu strukturiert und in Teilbereichen optimiert. Es gibt personelle Neuerungen und auch eine neue Verteilung von Aufgabenfeldern. In diesem Zusammenhang hat der DSAB einen Sportdirektor eingestellt.

Von Heiko Hoffmann