Frühling auf Stippvisite: So schön war es in Wismar

Frühlingsgefühle im Winter – treffender lässt sich der Mittwoch in Wismar eigentlich nicht beschreiben. Das Thermometer schafft es auf 17 Grad Celsius und die Sonne strahlt mit den Passanten um die Wette. Was für ein herrlicher Tag. Den im Wohnzimmer zu verbringen, wäre für Daniel Weischnors und Martin Schüler eine Sünde gewesen. Stattdessen schwangen sich die beiden 41-Jährigen aus Rostock auf ihre Motorräder und sind am frühen Nachmittag am Alten Hafen anzutreffen. In einer Hand tragen sie ihren Helm, in der anderen ein leckeres Eis.

„Wir fahren eigentlich bei jedem Wetter, solange es trocken ist“, verrät Daniel Weischnors. Minus fünf Grad Celsius – kein Problem. Plus 25 Grad – wunderbar. Nur wärmer dürfe es nicht sein. Das mache dann keinen Spaß mehr, meinen sie. Zwischen 8000 bis 15 000 Kilometer sind die beiden Männer im Jahr unterwegs. Sie fahren als Duo, in größeren Gruppen oder alleine mit ihren Frauen.

Während sie sich gegen halb drei mit ihren sportlichen Maschinen über Rerik auf den Heimweg nach Rostock machen, genießen Carolina Nowack und John Boskurt die Sonnenstrahlen an der Hafenkante. Mit Sonnenbrillen auf der Nase und den Blick auf das Wasser gerichtet, suchen sie ein wenig Erholung vom Lernen. Seit vier Monaten studieren der 29-Jährige aus der Türkei und die 26-Jährige aus Polen Internationales Management an der Hochschule in der Hansestadt – derzeit online im Studentenwohnheim. Eine willkommene Abwechslung sei da der Nachmittag am Hafen gewesen, meinen sie übereinstimmend.

In wenigen Metern Entfernung wird auf der Poeler Kogge, die sich sanft im Wind wiegt, gearbeitet. Klopfgeräusche dringen vorbeigehenden Passanten ins Ohr. Das Deck des Schiffs wird teilweise erneuert. Zuständig dafür ist die Poeler Bootsbau GmbH. Sie ist mit mehreren Mitarbeitern vor Ort im Alten Hafen, die einige Flächen mit Lärchenholz ausbessern.

Auf der anderen Seite, am Westhafen, hält Rainer Tebs eine Angel ins kühle Nass. Jeden Tag ist der Dorf Mecklenburger dort anzutreffen. „Mit Sonne macht das natürlich viel mehr Spaß“, lacht der 72-Jährige. Meist bleibt er den ganzen Nachmittag – immer von 14 bis 18 Uhr – an der Kaikante. Zurzeit jagt er dort nach Meerforellen. „Am Dienstag habe ich eine gefangen, die war 46 Zentimeter groß“, erzählt er stolz. Schmecken lässt sich Rainer Tebs die Fische dann mit Speck ummantelt heiß aus dem Backofen. In wenigen Tagen ist dann Heringszeit. Diese Leckerei will er dann ebenfalls am Westhafen fangen.

Auch in der Innenstadt geht es munter zu. Auf der Rathaustreppe sitzen Menschen in der Sonne, ebenso im gestalteten Innenhof der Marienkirche. Hier isst jemand ein Eis, dort trinkt jemand einen Kaffee – und viel Kinderlachen ist zu hören, weil Mama und Papa mit ihren kleinen Kindern Verstecken spielen. So lässt es sich aushalten. Heute soll es übrigens ähnlich schön werden. Also raus in die Natur und Sonne tanken.

Von Kerstin Schröder und Jana Franke