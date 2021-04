Wismar

So schön ist der Frühling! Auf vielen öffentlichen Grünflächen blühen derzeit die Frühblüher. Die Osterglocken lachen die Autofahrer an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wendorf an, am Fürstenhof bieten sie mit Blick auf St. Georgen und den Backstein einen starken fotografischen Kontrast. Auf der Wiese des Fürstenhofes leuchtet inzwischen ein riesiges Meer von Krokussen, genauso sieht es vor der Wendorfer Seebrücke aus. Die Frühblüher machen mit ihren Farben gleich gute Laune!

So schön blüht es derzeit auf vielen öffentlichen Flächen, dazu natürlich in den Kleingärten der Stadt und manch einem privaten Vorgarten. Die Krokusse und Osterglocken sorgen für etwas mehr Farbe.

Fotografisch lohnt es sich, in die Knie zu gehen und die Blumen aus „ihrer Augenhöhe“, sprich: Froschperspektive, abzulichten. So rückt die jeweilige Blume in den gestalterischen Vordergrund. Wer dann noch eine richtige Fotoausrüstung mit einem lichtstarken Objektiv hat, kann die Blumen mit weit offener Blende fotografieren und so den Hintergrund – wenn gewünscht – unscharf gestalten.

Von Nicole Hollatz