„Führerhaus“-Aufkleber in Wismar: So unterschiedlich reagieren OZ-Leser

Neukloster

Der Aufkleber mit den Worten: „Führerhaus – Fahrer spricht Deutsch“, der – gedruckt in Frakturschrift –, an einem Lkw der Firma Gerüstbau Lentz aus Neukloster prangt, hat in den sozialen Netzwerken der OSTSEE-ZEITUNG eine Welle von höchst unterschiedlichen Reaktionen zahlreicher Leser ausgelöst. Auf Nachfrage der OZ teilte das Bauunternehmen schriftlich mit, dass die Wagen zeitnah überprüft würden. Unklar blieb bislang, wie der Aufkleber auf den Wagen gekommen ist.

Michael Windhornist den Gerüstbauern der Firma schon häufiger begegnet, er berichtet: „Ich treffe sie fast jeden Tag sehr früh an der Stammtanke zum Frühstück und öfter auch auf Baustellen. Die Leute sind top, fleißig und pünktlich. Ich habe mich jetzt dann doch ein wenig amüsiert.“

Andreas Mendt betont: „Ich als Hundeführer bin auf jeden Fall weltoffen. Wo ist das Problem für einige?“ Ralf Deinlfragt: „Sind wir jetzt wieder in die DDR-Zeit zurückgekehrt? Dahin, wo man sich an allem hochziehen muss, was gewissen Menschen nicht passt? Es wird immer schlimmer und da wurde auf die DDR geschimpft.“ Matthias Bartel wirft ein: „Fakt ist, dass es nun mal Führerhaus heißt und derjenige, der dort sitzt, einen Führerschein hat, weil er das Fahrzeug führt. Und für ausländische Geschäftskunden hätte ich dran geschrieben: ‚Fahrer spricht nur Deutsch‘, damit sie auf etwaige Verständigungsprobleme gefasst sind. Was meint ihr, wie viele polnische Lkw-Fahrer uns all die Jahre die Deckenplatten für den Rohbau gebracht haben, die wir definitiv nicht beziehungsweise kaum verstanden haben.“

Für Christine Golembiewskiindes steht fest: „ Reine Provokation, Frakturschrift mit diesem Inhalt. Da muss sich jemand unbedingt besser machen wollen, als er ist. Sonst wäre so ein Hinweis nicht nötig.“ Reiner Neuhauswählt folgende Worte, um seine Meinung kundzutun: „Da geht es eben nicht um die bloße Information darüber, welche Sprache der Fahrer spricht, sondern es geht implizit darum, dass er sich für was Besseres hält, weil er in Deutschland geboren wurde.“ Brigitte Comboschsetzt hinzu: „Nein, hier geht es nicht um eine sachliche Information. Hier geht es um Ausgrenzung und Abwertung. Nie wieder dürfen Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion abgewertet werden. Das hatten wir schon einmal, ging ganz übel aus.“

Thomas Wienckeschließlich ergänzt die Debatte um diesen Gedanken: „Es gibt den Führerschein, es mag den Reiseführer, Hundeführer und ein Führerhaus geben, bei der Bundeswehr sang auch ich ‚… führ’ uns General, wir sind zur Stelle …‘ Aber trotz allem ist doch eines klar: Wer die alte NS-Zeit verabscheut, würde niemals solche Schriftzüge irgendwo aufkleben. Ein No-Go … oder einfach dumm.“

Von Juliane Lange