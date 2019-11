Fünf Feuerwehrleute begleiten den Transport der „Global Dream“

Warnemünde

Mario Plamann, Leiter der Feuerwehr, hat alles im Blick. Mit seinen Mitarbeitern sorgt der 35-Jährige aus Kavelstorf ( Landkreis Rostock) auch beim Ausdocken für Sicherheit. An Land stehen Einsatzfahrzeuge für den Notfall bereit. Außerdem hat er fünf seiner Leute an Bord der „Global Dream“. „Sie begleiten den Konvoi nach Wismar und können sofort eingreifen, falls etwas passieren sollte“, erklärt er. Diverses Equipment hätten sie dafür zur Hand: Unter anderem Wasserpumpen und Schläuche, falls es ein Leck geben sollte. Atemschutzgeräte und Feuerlöscher sind ebenfalls auf dem Mittschiff vorhanden. Auch auf dem Werftgelände sind die Brandbekämpfer rund um die Uhr unterwegs. Zurzeit des Ausdockens sind neun Mitarbeiter der Werftfeuerwehr seit 6 Uhr unterwegs.

Insgesamt sind am Standort Rostock-Warnemünde etwa 45 Feuerwehrleute und 50 Mitarbeiter des Werkschutzes rund um die Uhr im Einsatz. Im Schichtsystem kümmern sie sich im Auftrag der Firmen Kötter Security und Kötter Fire & Service darum, dass keine Fremden und Schaulustigen auf das 850 000 Quadratmeter große Gelände kommen. Und sie versorgen auch kleinere Verletzungen, falls es bei den Arbeiten an den Schiffen zu kleineren Schnittwunden oder Verbrennungen kommt. Außerdem löschen sie Brände. Zum Beispiel hätte es schon Feuer in Mülleimern gegeben. „Aber größere Vorfälle hatten wir noch nicht“, berichtet Mario Plamann. Pro Schicht sind zehn Kameraden und zwölf Sicherheitskräfte auf dem Areal und an Bord der „Global Dream“ im Einsatz gewesen.

Von Kerstin Schröder