Fünfmal höheres Selbstmordrisiko: Tierärzte auch in MV psychisch am Limit

Wismar

Tierarzt – das ist für viele Kinder ein Traumberuf: Man kann sich den ganzen Tag um Hunde und Katzen kümmern und im Zoo vielleicht mal einem Wisent helfen. Doch in keinem Job ist das Suizidrisiko so hoch wie in diesem. Mehrere internationale Analysen zu dem Thema hat es bereits gegeben. Nun liegt erstmalig eine deutsche Studie vor, die die düstere Prognose bestätigt. Doch was macht der Berufsgruppe so zu schaffen? Häufige Auseinandersetzung mit dem Tod, anspruchsvolle, gelegentlich aggressive Tierbesitzer, kaum Privatleben und keine psychologische Unterstützung. Wir haben mit dem Wismarer Tierarzt Dirk Fechner gesprochen, der mit all dem seit 30 Jahren lebt und arbeitet. Depressionen oder Selbstmordgedanken hat er nicht, aber „jeder steckt diese extremen Belastungen anders weg“, betont der diplomierte Veterinärmediziner. Das Thema beschäftige ihn und die Belastungen sorgen immer wieder für Gesprächsstoff unter den Kollegen. Doch der Wismarer möchte, dass auch andere Menschen erfahren, wie gefährlich emotionaler Stress für Tierärzte sein kann.

Studien aus dem Ausland wurden bestätigt

Die Studienergebnisse basieren auf Auskünften von mehr als 3100 deutschen Tierärzten und -ärztinnen. Sie haben an einer Onlineumfrage von Veterinärmedizinern und Psychologen der Universität Leipzig und der Freien Universität Berlin teilgenommen. Diese wollten wissen, ob die Untersuchungen aus den USA, Großbritannien oder Norwegen stimmen, die ein doppelt so hohes Suizidrisiko bei Tierärzten im Vergleich zu Humanmedizinern und sogar ein vierfach erhöhtes Risiko im Vergleich zur Normalbevölkerung aufzeigen. Wie der Bund Angestellter Tierärzte informiert, sei ein direkter Vergleich mit den Ergebnissen anderer Länder nicht möglich gewesen, weil bei den Selbstmorden in Deutschland der Beruf nicht dokumentiert wird. Deshalb ist hierzulande eine Onlineumfrage gestartet worden. Und die kommt zu diesen Ergebnissen: Deutsche Tierärzte haben ein drei Mal höheres Risiko, an Depressionen zu erkranken als die Normalbevölkerung und ein fünf Mal höheres Risiko, sich das Leben zu nehmen.

Beim Einschläfern stellt sich keine Routine ein

Dirk Fechner möchte nicht jammern. Er schildert, dass das Einschläfern auch Bestandteil des Berufsalltags seit seinem Studienabschluss 1991 an der Humboldt-Universität Berlin ist. Tausende unheilbar kranke Hunde, Katzen, Wellsittiche, Hamster und andere Tiere hat er seither erlösen müssen. Euthanasie heißt das Herbeiführen des Todes durch Medikamente. Bei Tieren, die er von klein auf kennt, fällt ihm das noch schwerer als ohnehin schon. Hinzu kommen die Tränen und die Verzweiflung mancher Besitzer, die ohne ihre Tiere nicht mehr leben wollen – und das auch direkt zu ihm sagen. „Solche Erlebnisse lassen mich nicht kalt, die machen mir manchmal zu schaffen“, gibt Dirk Fechner zu. Er weiß, wie belastend die Situation für die Besitzer ist: „Auch meinen eigenen Hund musste ich einschläfern.“ Trotz der Jahre stelle sich keine Routine ein, viele Tierärzte machen sich mit zunehmendem Alter eher mehr Gedanken.

Rechnungen sorgen für unschöne Bemerkungen

Wie man den regelmäßigen Umgang mit dem Tod und den trauernden Besitzern psychisch bewältigen kann, wurde im Studium nicht gelehrt, berichtet der Wismarer. Mittlerweile gebe es Weiterbildungen von der Tierärztekammer und dem Bund Angestellter Tierärzte – auch um das Suizidrisiko in der Berufsgruppe zu senken. Und was noch hinzukommt: Veterinärmediziner müssen diese und andere Dienstleistungen ihren Kunden in Rechnung stellen. Die meisten Humanmediziner brauchen das nicht, denn die Krankenkasse springt ein. Das führt bei vielen Tierärzten anschließend mitunter zu unschönen Bemerkungen und Bewertungen im Internet wie „viel zu teuer, das ist ja Wucher“. „Aber auch wir haben gutes Personal und Rechnungen zu bezahlen und arbeiten nicht umsonst“, betont er. Zudem habe sich die Ausstattung verbessert. Auch, um gewachsenen Ansprüchen gerecht zu werden. „Früher mussten wir zum Beispiel Blutanalysen ins Labor schicken und einige Tage auf die Ergebnisse warten, jetzt haben wir die Technik selber und können meist nach einer Stunde mit den zielgerichteten Behandlungen anfangen.“

Kunden setzen Ärzte unbewusst unter Druck

Der Veterinär betont das gute Verhältnis zu den meisten seiner Kunden, und nicht nur zu jenen, die schon seit Jahren seine Dienste für ihre Tiere in Anspruch nehmen. Doch es gebe auch immer wieder Besitzer, die ihn – wenn auch sicherlich unbewusst – emotional unter Druck setzen. „Eine Frau sagte zu mir, sie würde ihr Studium abbrechen, sollte ihr humpelnder Hund nicht wieder gesund werden.“ In anderen Fällen lässt sich emotionaler Druck nicht vermeiden. Er ist berechtigt und muss ausgehalten werden: Als ein Blindenhund, der wiederholt Steine gefressen hatte, am Tag nach der Operation matt war, habe er auch in der Freizeit stundenlang über das weitere Vorgehen gegrübelt. Denn so ein Hund sei nicht nur bis zu 30 000 Euro wert, sondern eine große emotionale und praktische Hilfe für den Besitzer.

Wegen Lappalien wird der Notdienst angerufen

Und dann sind da noch Kunden, die laut und ausfallend werden, wenn er nicht sofort für sie bereitstehe. Unzählige Male habe in seiner Freizeit und bei Familienfeiern das Telefon geklingelt. „Meist bin ich der letzte Gast, der kommt, und der erste, der wieder geht.“ Denn auch an den tierärztlichen Notdiensten beteiligt sich der Wismarer seit seinem Start ins Berufsleben. Früher habe ihn das Telefon nachts noch viel öfter aus dem Schlaf gerissen – und nicht selten wegen Lappalien. Zum Beispiel weil ein Hund wegen eines Zeckenbisses eine Schwellung hatte, die so groß war wie ein Senfkorn.

Ein anderer Kunde wollte seinen kranken Hamster nachts um 2 Uhr einschläfern lassen und kam trotz kurzen Weges erst einige Stunden später. Manche rufen anonym nachts an, um kostenlos eine Auskunft zu erhalten. Dass einige Besitzer ihm und anderen Tierärzten mit so etwas die Nachtruhe oder die Zeit für echte Notfälle stehlen, ärgert ihn und die Kollegen. So kommt es vor, dass wirkliche Notfälle erst verzögert behandelt werden können, zum Beispiel ein Hund mit offener Bauchverletzung nach einer Beißerei.

15 Jahre lang hat er sein Telefon nachts neben das Bett gelegt und sich regelmäßig aufwecken lassen. Mittlerweile werden die Anrufer per Bandansage darauf hingewiesen, dass sie bei jedem Einsatz eine pauschale, gesetzlich festgelegte Notdienstgebühr von 50 Euro bezahlen müssen. Seit 2020 gilt diese bundesweite Regelung. „Seither klingelt das Handy nicht mehr so oft“, resümiert der Tierarzt.

Unsachliche Bewertungen in den sozialen Medien

Ein anderes Problem seien seit etwa zehn Jahren die sozialen Medien. Während einige andere Berufskollegen nicht auf unsachliche Bewertungen im Internet reagieren würden, nehme er sich die Zeit, auf gelegentliche Kritiken zu antworten. „Ich lasse das nicht so im Raum stehen, es gibt immer zwei Seiten“, betont Tierarzt Fechner. „Insgesamt sind wir Tierärzte aber meist gut bewertet.“ Trotz aller Belastungen, der Beruf macht ihm Freude: Die Arbeit mit den Tieren und Menschen. Wenn besondere Operationen gelingen und die Tiere wieder gesund werden und Kunden dankbar sind.

Doch die 60-Stunden-Wochen, hohe Erwartungen der Besitzer, kaum Freizeit, viele Einschläferungen und Behandlungen, mangelnde Wertschätzung – für einige Tierärzte ist das zu viel. Dass die Studie auf das hohe Suizidrisiko in der Branche aufmerksam macht, sei deshalb ein guter Schritt, um die nachfolgende Berufsgeneration besser auf die Aufgaben vorzubereiten, vor allem psychisch, findet der Wismarer. Wie groß das Interesse der Kollegenschaft ist, hat ein erstes Onlineseminar zu den Ergebnissen der Studien gezeigt – 200 Teilnehmer haben das verfolgt. Im Ausland ist man schon etwas weiter. In Großbritannien gibt es bereits eine Telefonseelsorge speziell für Tierärzte. In den USA ist 2014 nach dem Selbstmord einer renommierten Tierärztin die Plattform „Not One More Vet“ („Nicht ein Tierarzt mehr“) gegründet worden. Die Plattform macht Angebote zur mentalen und finanziellen Unterstützung in Notlagen und bietet Seminare zur Stärkung der psychischen Gesundheit an.

Von Kerstin Schröder