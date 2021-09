Fünfstöckiges Wohnhaus wird in Wismar verkleinert

Wismar

Fünf Wochen nach dem Start ist gut zu sehen, was die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Wismar vor hat. Aus dem Fünfgeschosser in der Prof.-Frege-Straße 62–68 wird ein Dreigeschosser.

Der überwiegende Teil des Mehrfamilienhauses ist bereits um zwei Etagen gestutzt. Mit der Abstockung werden 24 Wohnungen verschwinden.

18 Balkons werden angebaut

Beim Flachdach und Zuschnitt der Wohnungen wird es bleiben. 18 neue Balkons werden angebaut. Die Investition, die vom Bund gefördert wird, beläuft sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Es ist der letzte Fünfgeschosser im Wohngebiet Kagenmarkt, der zurückgebaut und saniert wird.

„Wir sind es den Mietern schuldig, dass der Kagenmarkt auch mal fertig wird“, so Wobau-Geschäftsführer Klaus-Dieter Thauer. Eigentlich war die Maßnahme schon für das letzte Jahr vorgesehen. Doch wegen Corona und auf Empfehlung des Betriebsarztes wurden die Arbeiten um ein Jahr verschoben.

Wobau baut noch Parkplatzanlage

Die Wobau will zu guter Letzt in der Prof.-Frege-Straße 36–40 noch eine Parkplatzanlage errichten. Das soll voraussichtlich von Oktober bis Dezember geschehen.

Von Heiko Hoffmann