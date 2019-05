Wismar

Mehr Platz und Auslauf soll es künftig für Rinder, Pferde, Esel, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel im Wismarer Tierpark geben. Denn die Fläche des Parks wird vergrößert. Das neue Bauernhof-Ensemble soll Besuchern eine zusätzliche Erlebnis- und Spiellandschaft bieten. Als Standort für den geplanten Bauernhof sind die Freiflächen zwischen Bauernscheune und Paradiesgarten vorgesehen. Knapp 1,2 Millionen Euro soll die Erweiterung kosten. Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von rund 971 000 Euro.

Start der Bauarbeiten soll im Herbst sein

„Wir haben diese Förderung seit zwei Jahren beantragt, nun hat es geklappt“, bestätigt Marina Welsch vom Tierpark-Verein. Die Fläche am Bürgerpark sei schon lange gepachtet. Nun könne endlich mit der Erweiterung begonnen werden. Start der Bauarbeiten soll im Herbst sein. „Wir wollen im Frühjahr 2021 pünktlich zur Saison mit dem Bau fertig sein“, sagt Marina Welsch.

Die Hoftiere leben derzeit schon im Wismarer Tierpark, der auf einer Fläche von 17 Hektar südwestlich der Altstadt liegt. Die Hoftieranlage war 2013 abgebrannt. Nun sollen sie endlich mehr Platz bekommen. „Die Pferde und Rinder stehen zurzeit nur auf Sandboden. Die mögen es aber auch gern, im Grünen auf Wiese und Weide zu stehen“, erklärt Marina Welsch. In knapp zwei Jahren soll es so weit sein.

Zur neuen Hofanlage sollen auch verschiedene Gebäude gebaut werden. Dazu gehören Stallgebäude, ein Holzschuppen, ein Hofbrunnen und ein „antikes Hof-WC“, wie es vom Planer heißt. Also ein Plumpsklo.

Tierpark ist wichtiger Bestandteil des touristischen Angebots

„Der Tierpark Wismar ist ein beliebtes Ausflugsziel. Wildtiere und zahlreiche Haustierarten sind in der weitläufigen Anlage zu erleben, dazu kommen zahlreiche Sport- und Spielangebote für Familien. Jetzt wird um einen Bauernhof erweitert, um vor allem alte Haustierrassen aus der Region zu präsentieren. Der Tierpark wird um eine Attraktion reicher“, sagte MVs Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU), dessen Ressort die Fördermittel bewilligt hat.

Auch Chinesische Maskenschweine gehören zu den Bewohnern des Wismarer Tierparks. Auch sie werden künftig mehr Platz haben. Quelle: Tierpark Wismar

Und weiter: Landwirtschaftliche Nutztiere, die bereits jetzt im Tierpark leben, werden dorthin umgesiedelt. „Der Tierpark ist ein wichtiger Bestandteil des touristischen Angebots in der Region. Wir unterstützen die Investitionen in die touristische Infrastruktur, um den Gästen abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten zu bieten“, sagte Glawe.

Jubiläum 2019: Seit 50 Jahren Tierpark in Wismar

Bis zu 130 000 Besucher strömen jährlich in den 17 Hektar großen Tierpark, der von einem Verein betrieben wird. Begonnen hatte der Park in den 1960er-Jahren mit der Haltung von Rehen im Lindengarten. 1978 folgte der Umzug auf das heutige Gelände. Anfang der 1990er entstanden die ersten großflächigen Spielanlagen. 2002 war der „Mini-Zoo“, wie er von den Wismarern genannt wird, Bestandteil der ersten Landesgartenschau in Mecklenburg-Vorpommern.

