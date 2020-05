Wismar

Auf dem Campus ist es ruhiger als sonst. Die Studenten fehlen. Wegen der Corona-Pandemie müssen sie fernbleiben und online lernen.

Dennoch tut sich einiges auf dem Gelände der Hochschule Wismar: Es wird gebaut – und nicht nur an einer Stelle, sondern gleich in mehreren Häusern.

Fahrstuhl wird eingebaut

Kanzlerin Dr. Meike Quaas steht in ihrem künftigen Büro. Quelle: Kerstin Schröder

Das Haus 18 in der Nähe der Parkplätze vor dem Theater wird umgebaut, teilsaniert und modernisiert: Decken werden gezogen, Schadstoffe aus dem Boden entfernt, Wände gesetzt, jede Menge Leitungen verlegt und ein Fahrstuhl eingebaut. Das Gebäude soll künftig Büros und Seminarräume beherbergen und die Hochschul-Führungskräfte. Das Rektorat mit seinen Stabsstellen soll dort einziehen.

„Gehen die Arbeiten zügig voran, könnte das noch in diesem Jahr passieren“, kündigt Kanzlerin Dr. Meike Quaas an. Die Verwaltungschefin ist zuständig für die Bauarbeiten auf dem Campus und bekommt auch ein neues Büro im Haus 18. Von dem aus kann sie dann fast den kompletten Campus überblicken. Sie freut sich auf ihre neue Arbeitsstätte und darüber, dass sich für viele Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen verbessern werden. Insgesamt 25 Beschäftigte werden in dem Haus untergebracht.

Großer Saal im Erdgeschoss

Blick in das neue Senatszimmer Quelle: Kerstin Schröder

Die Büros befinden sich in den oberen Etagen. Das Erdgeschoss dominiert ein großer Saal. In dem sogenannten Senatszimmer sollen künftig Tagungen, Konferenzen und Preisverleihungen stattfinden. „Sonst haben wir solche Veranstaltungen verteilt auf dem Campus durchgeführt, künftig haben wir dafür einen zentralen Ort“, freut sich Dr. Meike Quaas.

Der Jahresempfang der Hochschule soll aber weiterhin im benachbarten Wismarer Theater durchgeführt werden. „Für so viele Gäste reicht der Platz im Haus 18 dann doch nicht“, erklärt die Kanzlerin.

Der Sitzungsraum wird wie alle anderen Räume im Gebäude mit moderner Übertragungstechnik ausgerüstet, großen Bildschirmen und Internetzugängen. Auf dem Dach gibt es bereits eine Photovoltaikanlage. Die alten Mosaik-Bilder neben den Eingängen bleiben erhalten.

2,1 Millionen Euro investiert

Zuständig für die Baumaßnahme ist das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt (SBL) Rostock. Wie dessen Leiterin Carmen-Alina Botezatu informiert, liegen die Gesamtkosten für die Teilsanierung und den Umbau bei rund 2,1 Millionen Euro.

Gestartet sei das Projekt bereits im März 2019 mit den Abbrucharbeiten, inklusive einer langwierigen Schadstoffsanierung. Aktuell folgen zeitnah die Bodenbelags- und Malerarbeiten. Der Ausbau des Gebäudes werde auf der Grundlage eines zwischen der Hochschule Wismar und dem SBL Rostock einvernehmlich abgestimmten Gestaltungs- und Farbkonzeptes umgesetzt.

Barrierefreie Erschließung

Ein wichtiger Aspekt bei der Planung der Baumaßnahme sei die barrierefreie Erschließung des Gebäudes für die Mitarbeitenden und Studierenden der Hochschule Wismar – zu der auch der neue Fahrstuhl gehört.

„Für die Mitarbeitenden und Studierenden der Hochschule Wismar werden sich mit der Fertigstellung dieser Baumaßnahme die qualitativen Arbeits- und Lehrbedingungen wieder ein Stück verbessern“, betont Amtsleiterin Carmen-Alina Botezatu.

Weitere Arbeiten auf dem Gelände

Neben den Arbeiten im Haus 18 werden in zwei weiteren Häusern auf dem Campus drei Räume und Sockel saniert. Außerdem soll das Haus 4 abgerissen werden. Letzteres ist erst später geplant gewesen: „Wir nutzen aber jetzt die studentenfreie Zeit, um die lärmintensiven Arbeiten zügig umzusetzen“, berichtet die Kanzlerin.

Bereits umgezogen ist das Wismarer Müther-Archiv. Für das ist ein Bereich im Dachgeschoss des Hauses 7a archivgerecht umgebaut. Vorher sind die Zeitdokumente an verschiedenen Orten auf dem Hochschul-Campus verteilt gewesen. Nun gibt es neue Räume für die mehr als 1000 Pläne, Zeichnungen, Tausende Fotos, Dias, kleine und große Modelle sowie jede Menge Bücher und Akten. Die Arbeiten auf dem Campus werden hauptsächlich von Firmen aus der Region umgesetzt.

Von Kerstin Schröder