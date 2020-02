Für ein schwer krankes Mädchen: Neuburger Schule hat jetzt einen Lift

Nwuburg

Klara strahlt über das ganze Gesicht. Der Lift, auf den die Zehnjährige solange gewartet hat, ist endlich da. Jetzt heißt es: Auf zur Probefahrt – hoch in die dritte Etage! Dorthin hat sie es in den vergangenen Monaten nicht alleine geschafft. Denn Klara leidet an einer seltenen Krankheit. Eine unheilbare Muskelentzündung bereitet ihr große Schmerzen – vor allem bei Treppensteigen und langem Gehen. Die Schülerin aus Neuburg ist deshalb auf den Rollstuhl angewiesen, doch mit dem kommt sie nicht zum Unterricht in den oberen Etagen. Das ist jetzt anders. In der letzten Winterferienwoche ist die Regionale Schule aus dem Jahr 1978 barrierefrei gemacht worden – mit einem Treppenlift als Plattformanlage.

Dicke Rohre ersetzen Treppengeländer

Klaras Mitschüler dürften staunen, wenn sie am Montag zum Unterricht kommen und in den mittleren Aufgang gehen. Der hat jetzt kein Treppengeländer mehr. Das hat die Freiwillige Feuerwehr herausgerissen, um es durch dicke Rohre zu ersetzen. Die ragen zwölf Meter in die Höhe. Als Klara die Konstruktion das ersten Mal sieht, ist sie beeindruckt und kann es kaum erwarten, in den Lift zu kommen. Schnell fährt sie mit dem Rollstuhl auf die Plattform und schon geht es los - ganz langsam nach oben.

Bewegt wird der Lift per Fernbedienung – die drückt Intergrationshelferin Ramona Schröder. Sie unterstützt Klara im Alltag. Sie schreibt für sie mit, wenn ihre Finger zu sehr schmerzen und trägt ihren Ranzen.

Schülerin gehört zu den Klassenbesten

Klara freut sich darauf, dass die Schule bald wieder losgeht. „Sie gehört zu den Klassenbesten, hat nur Einsen und Zweien“, erzählt Julia Erpen stolz. Sie weint vor Glück, als ihre Tochter mit dem Lift an ihr vorbeifährt. Unermüdlich hat sie für diesen Moment gekämpft. Dafür, dass Klara bei ihren Freunden in Neuburg bleiben kann und nicht auf eine Spezialschule muss. Das ist mit dem Lift nun nicht mehr nötig.

Nur 150 Menschen in Deutschland leiden wie Klara an der Krankheit, die Muskel- in Fettgewebe umwandelt. Der Zustand verschlimmert sich in extremen Wachstumsphasen. Komplett auf den Rollstuhl angewiesen ist das Mädchen noch nicht. Tapfer kämpft sie gegen ihr Schicksal an, bewegt sich so viel es geht.

OZ-Leser haben dem Mädchen geholfen

In den vergangenen Monate ist es für Klara schwer gewesen, die Schultreppe zum Klassenzimmer im ersten Stock zu erklimmen. Zu den Pausen ist sie meist nicht nach draußen gegangen. Auch das ist nun dank des Lifts wieder möglich.

Für Klaras Eltern ist es eine kräftezerrende Herausforderung gewesen, dass ihre Tochter an ihrer geliebten Schule bleiben kann. Lange haben sie wegen der schlechten Finanzlage der Gemeinde nichts erreicht. In ihrer Verzweiflung wandten sie sich deshalb an die OSTSEE-ZEITUNG und haben das Schicksal ihrer Tochter öffentlich gemacht – mit Erfolg. Spenden in Höhe von 20 000 Euro sind eingegangen. Politiker haben sich für das Mädchen stark gemacht. 50 000 Euro hat das Bildungsministerium zur Verfügung gestellt. Den Rest der insgesamt 75 000 Euro übernimmt die Gemeinde. Klara ist überglücklich. „Das ist toll“, sagt sie mit leuchtenden Augen.

Fünf Minuten bis in den dritten Stock

Der Lift ist für 300 Kilogramm ausgelegt und braucht etwa fünf Minuten in den obersten, dritten Stock. Unterrichtet wird Klaras Klasse bislang in der ersten Etage. Dort soll auch noch die Toilette barrierefrei gemacht werden – in den Sommerferien. Die und natürlich auch den Lift können andere Menschen mit Handicaps ebenfalls nutzen. Die Mutter einer anderen Schülerin sitzt zum Beispiel im Rollstuhl. Auch sie kann nun hürdenfrei zu Elternabenden kommen oder zu den Tagen der offenen Tür. Auch Großeltern, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, oder Schüler, die sich ein Bein gebrochen haben, haben es mit dem Lift künftig leichter. Den kann man mit und ohne Rollstuhl benutzen. Die Intergrationshelferin kann mitfahren oder hinterhergehen.

Lift macht die Schule attraktiver

„Der Lift macht unsere Schule besser und attraktiver“, freut sich Bürgermeister Bernd Hartwig ( CDU). Er hat sich dafür eingesetzt, dass Klaras Wunsch in Erfüllung geht und freut sich darüber, wie glücklich sie jetzt ist.

Der mittlere Aufgang sei ausgewählt worden, weil sich vor dessen Tür eine Auffahrrampe befindet. Da sich der Lift nach dem Aufklappen fast über die gesamte Treppe ausbreitet, bekommen alle Schüler und Lehrer am Montag eine Einweisung. Ganz alleine fahren, darf Klara nicht. Damit sie ihre Mitschüler nicht behindert, will sie mit ihrer Integrationshelferin den Lift nur benutzen, wenn die Treppe frei ist – also entweder kurz nach oder kurz vor dem Unterrichtsbeginn.

Plattform ist billiger als ein Fahrstuhl

Der Lift lädt sich an seinen Haltestellen auf – die gibt es in jeder Etage. „Außerdem stoppt er, wenn jemand dagegen kommt“, erklärt Thomas Deike von der Firma Steil aus Berlin. Die baut die Hiro Lifts bundesweit in Schulen ein. „Weil sie gut funktionieren und billiger sind als ein richtiger Fahrstuhl“, erklärt er. Durch die Stoppfunktion könnten Verletzungen verhindert werden. „Wenn zum Beispiel ein anderes Kind dagegen kommt.

Bei ihrer Testfahrt am Freitag ist Klara einmal ganz nach oben und wieder zurückgefahren und hat dabei die ganze Zeit gelacht. „Wenn ich ihr Lächeln sehe, weiß ich, dafür hat sich die ganze Anstrengung gelohnt“, freut sich ihre Mutter und wischt sich dabei Tränen des Glücks und der Erleichterung aus den Augen.

