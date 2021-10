Wismar

Jörg Stake schreibt gerne Geschichten über Wesen von anderen Planeten. Menschenähnliche Charaktere, die aussehen wie Tiere – so wie man sie aus der beliebten Fernsehserie Star Trek kennt. Von der Science-Fiction-Reihe ist der Wismarer ein großer Fan. Gerne denkt er sich auch eigene Weltraum-Abenteuer aus. Eine Figur, die er in seinen Geschichten erschaffen hat, ist Vipux Coastfox – der blaue Küstenfuchs.

Der kommt in seinen ausgedachten Erzählungen vor und in seinem Kleiderschrank. In dem hängt ein maßgeschneidertes, blaues Fuchskostüm. In das schlüpft Jörg Stake mehrmals im Jahr – um sich mit Gleichgesinnten zu treffen und andere Menschen zu erfreuen.

Auf Rügen unterwegs gewesen

Am letzten September-Wochenende ist er mit 23 anderen riesigen Plüschtieren auf der Insel Rügen unterwegs gewesen. Dort richtet der Binzer Verein Baltic Furs einmal im Jahr ein Treffen aus. Gemeinsam flanieren die Fans dieses Hobbys über die Promenaden der Insel, unterhalten sich mit den anderen Spaziergängern und machen mit jedem, der es möchte, Erinnerungsfotos. Da die Sicht eingeschränkt ist, sind auch immer unverkleidete Teilnehmer dabei, die aufpassen, dass die Kostümträger nirgendwo gegenlaufen.

Gemeinsam unterwegs: Flyke Fieldfox und Vipux Coastfox – der blaue Küstenfuchs (r.) alias Jörg Stake Quelle: privat

Die Rüganer sind von den großen, süßen Pelztieren begeistert und umarmen sie gerne. Die Wismarer haben sich 2020 nicht so gastfreundlich gezeigt, als 2020 ein solcher Spaziergang durch die Welterbestadt geführt hat. „Da sind die Organisatoren in den sozialen Medien beschimpft worden, sie hätten mit ihren Kostümen angeblich Kinder erschreckt“, berichtet Jörg Stake.

Er ist damals nicht dabei gewesen. Doch verstehen kann er die Reaktionen nicht. Denn die Kostüme sind süß, die Träger nicht aggressiv und „sie leben auch keine erotischen Fantasien aus“, stellt er klar. Furrys wollen einfach nur ihre Figuren, über die sie schreiben, für eine kurze Zeit lebendig machen. „Und sie wollen Farbe in den tristen Alltag bringen“, erklärt der 28-Jährige.

Furry-Convention in Berlin

Jörg Stake ist ein Furry. Das Wort kommt aus dem Englischen und bedeutet pelzartig. Es ist ein internationaler Sammelbegriff für Frauen und Männer, die ausgedachte, vermenschlichte Tieren mögen. Dazu zählen Hunde, Pferde, Wölfe, aber auch Zeichentrick- und Comicfiguren. Tausende Menschen treffen sich so verkleidet einmal im Jahr in Berlin bei der Eurofurence, Europas größter Furry-Convention. Auf der ist auch Jörg Stake schon gewesen. Er liebt es, sich dort mit anderen auszutauschen, ohne schräg angeschaut zu werden.

Auch an kostümierten Spaziergängen – den Walks, wie sie in der Szene heißen – nimmt er regelmäßig teil. Außerdem gibt es in Schwerin einen Stammtisch für Menschen aus der Region mit diesem Hobby. Zu dem kommen immer zwischen zehn bis 15 Leute. In Wismar weiß Jörg Stake von fünf Furrys.

Viele Kostümträger haben Ventilatoren in die Köpfe eingebaut, weil die langen Spaziergänge sehr kräftezerrend und schweißtreibend sind. Jörg Stake hat immer einen Handventilator dabei und ein Nähset. Denn: „Es geht meist kaputt.“ So ist es auch beim Christopher Street Day in Neustrelitz im vergangenen Jahr gewesen. Dort ist er das erste Mal öffentlich aufgetreten.

Zwei Jahre fürs Kostüm

Sein Fuchs-Kostüm hat der Wismarer selber genäht. Mehr als 100 Stunden hat er dafür gebraucht. Mögliche Köpfe gibt es im Internet als Schnittmuster zum Nachbauen. „Insgesamt habe ich zwei Jahre gebraucht, bis mein Kostüm fertig war“, erzählt der junge Mann. Die Köpfe würden meist aus Kunstharz entstehen oder aus 3D-Druckern stammen. Ein Kostüm soll noch dazu kommen, eine Mischung aus Hai und Fuchs. Die Figur ist jugendlich, verspielt und blind. „Das Kostüm lasse ich aber anfertigen“, sagt er. Einige könnten in mehr als 40 Rollen schlüpfen, andere Furrys würden gar kein Kostüm, also einen Fursuit, besitzen. Manchen sei das nicht so wichtig, anderen sei es zu teuer. Ein Pelz auf Bestellung kann mehrere Tausend Euro kosten. Und es kann lange dauern, bis sie ausgeliefert wird.

Gefällt Interessenten der Stil eines Kostüm-Herstellers im Internet, müssen sie sich bei ihm oder ihr bewerben. Werden sie ausgewählt, werden Zeichnungen ausgetauscht und Körpermodelle abgenommen, damit alles gut passt. Herauskommt dann entweder eine verspielte oder eine realistische Variante. Letztere sind am aufwendigsten und auch am teuersten.

Gemeinsam unterwegs: Jörg Stake mit Flyke Fieldfox Quelle: privat

Austausch über Internetforen

Eine solche Bestellung ist für Jörg Stake eine Menge. Er arbeitet in der Gastronomie, für die Bäckerei Junge in der Altstadt-Filiale. Doch er spart gerne jeden Cent für sein Hobby, das von Harz4-Empfängern bis zum Staatsanwalt viele Menschen fasziniere. Er freut sich, wenn seine Geschichten gut bei den Lesern ankommen. Die können über Internetforen die Erzählungen anderer Furrys verfolgen und kommentieren. „Ich arbeite an einer Triologie, zwölf Kapitel sind fertig“, erzählt Jörg Stake. Da er eine Rechtschreibschwäche habe, dauere es etwas länger. Aber das sei ihm egal. Denn: „Ich kann wunderbar abschalten, wenn ich Geschichten schreibe.“

Von Kerstin Schröder