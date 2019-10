Wismar

Als Fußballkenner ist Christoph Ruf ein Journalist, der diesen Sport unter einem besonderen Blickwinkel betrachtet: Was macht die ausufernde Kommerzialisierung mit dem Fußball? Am Mittwoch, dem 16. Oktober, kommt der Autor von „ Fieberwahn“ in den Wismarer Lindengarten, um auf die Gefahren der Vermarktung des Fußballs hinzuweisen und mit den Zuhörern darüber zu diskutieren. Für sein Buch hat er an der Basis des Fußballs recherchiert: bei den Vereinen in den unteren Ligen, die sich zunehmend von den Verbänden im Stich gelassen fühlen und die Zeche dafür zahlen, dass bei den Champions-League-Vereinen Unsummen verdient werden. Und bei den Fans, deren Proteste gegen Kommerz, Schikanen und Kollektivstrafen aus gutem Grund an Vehemenz zunehmen. Denn tatsächlich lauern vor der Tür Veränderungen, die das Ende des Volkssports Fußball einläuten.

Die Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung beginnt um 19 Uhr im TiL, Bauhofstraße 17, und ist kostenfrei.

Von OZ