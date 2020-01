GPS-Geräte aus Landmaschinen gestohlen: 20 000 Euro Schaden in Sternberg

Sternberg

Im Fall um gestohlene GPS-Technik in Sternberg such die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten sind zwischen dem 20. Dezember 2019 und dem 6. Januar 2020 Unbekannte auf ein umzäunten Betriebsgelände in Borkow eingedrungen. Dort haben der oder die Täter Teile von GPS-Anlagen aus zwei verschlossenen Mähdreschern entwendet.

Der Schaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf ca. 20 000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg unter Tel. 038 47 / 432 70 entgegen. Die Beamten ermitteln wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Von OZ