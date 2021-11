Das wird richtig teuer: Die Polizei hat am Dienstag in der Nähe von Gadebusch einen Porschefahrer aus Schleswig-Holstein gestoppt, der mit fast 190 km/h unterwegs war – in einer 70er-Zone. Was das im neuen Bußgeldkatalog kostet und wie lange der Mann jetzt den ÖPNV nutzen darf.