Gägelow

Die Gemeinde Gägelow ersetz ihre Bushaltestellen – insgesamt sind es 16 Stück. Rund 650 000 Euro kostet die Erneuerung. Wie lange der Austausch dauert, „hängt von der Ausschreibung ab, wie viele Firmen sich bewerben und wie es mit der Materialbeschaffung aussieht“, berichtet Bürgermeister Friedel Helm-Ferlemann. Er rechnet noch im August mit einem Ausschreibungsergebnis.

So sehen die Bushaltestellen in der Gemeinde Hohenkirchen zurzeit aus. Quelle: Kerstin Schröder

Digitale Displays

In Gägelow kommt eine Bushaltestelle auf den Marktplatz – dort gibt es aktuell keine. Außerdem wird die am MEZ Gägelow so verlegt, dass Shopping-Kunden, die auf den Rollator angewiesen sind, nicht mehr an den parkenden Autos entlanggehen müssen. Optisch werden die neuen Häuschen so aussehen wie die in der Nachbargemeinde Hohenkirchen.

Über einen Monitor können Einwohner und Touristen künftig in allen Dörfern der Gemeinde Hohenkirchen Informationen abrufen. Quelle: Juliane Schultz

Dort sind einige Haltestellen auch noch mit digitalen Displays ausgestattet worden, an denen unter anderem Informationen zur Region, Freizeitaktivitäten und Radwegen abgerufen werden können. In Gägelow soll es eine solche Technik nur vereinzelt geben. „Möglich wäre das an der Schule und am Einkaufszentrum MEZ“, so der Bürgermeister.

Von Kerstin Schröder