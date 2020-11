Gägelow: Kinder malen 200 Bilder für süße Weihnachtstütchen

Gägelow

In diesem Jahr müssen die Gägelower Kinder und Senioren wegen der Corona-Pandemie auf die beliebten Weihnachtsfeiern der Gemeinde verzichten. Doch der Sozialausschuss möchte ihnen trotzdem eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Deshalb sind 200 Tütchen mit Süßigkeiten gefüllt worden und mit Bildern, die die Kinder von Tagesmutti Monika Riebe gemalt haben. Dafür haben die Mädchen und Jungen auch mal ihre Finger und Hände in Farbe getaucht.

Verteilt werden die Tüten gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr, die mit dem Auto vorbeikommt, am 30. November. Oder besser gesagt, die Gägelower können sich die Tüten abholen und selber nehmen: um 16 Uhr in Gressow auf dem Sportplatz, um 16.30 Uhr in Proseken auf dem Parkplatz beim ehemaligen Störtebeker sowie um 17 Uhr in Gägelow auf dem Marktplatz.

„Da wir uns nicht treffen können, möchten wir den Gägelower auf diese Weise zeigen, dass wir an sie denken“, erklärt die Ausschussvorsitzende Simone Oldenburg ( Die Linke).

Von Kerstin Schröder