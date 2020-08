Gägelow

Er sieht aus wie ein schwarzer Riesenwurm. Und er kommt auch in die Erde. Allerdings gräbt er sich nicht ein, sondern wird mit einem Kran in das große, extra für ihn ausgehobene Loch bugsiert – der neue Löschwasserbehälter in Gägelow. Er ist 14 Meter lang, 2,50 Meter breit und 2,50 Meter hoch.

Die Aktion am Ortsende am Woltersdorfer Weges dauert gerade einmal zehn Minuten – dann ist der Behälter im Boden. Nun muss er aber noch mit Wasser gefüllt werden. Dafür sind Schläuche verlegt worden – bis zum nächsten Anschluss. Insgesamt 50 000 Liter passen hinein. Während des Auffüllens wird der „Riesenwurm“ mit Erde bedeckt.

Fünfter Behälter

„Mit dem Behälter wird die Löschwasserversorgung unserer Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt und verbessert“, erklärt Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann. Der Behälter in Gägelow ist der fünfte dieser Art. Auch in Proseken, Gressow, Voßkuhl und Stoffersdorf sind bereits solche Wasserreserven geschaffen worden. Die Gemeinde hat sich das einiges kosten lassen – insgesamt 175 000 Euro, verteilt über zwei Jahre.

„2018 ist ein Löschwasser-Konzept erarbeitet worden“, berichtet der Bürgermeister. Das sei zu dem Ergebnis gekommen: Es gibt nicht genügend Löschwasser in den Ortsteilen. Um den Mangel zu behaben, sei viel Geld bereit gestellt worden. „Es ist eine teure, aber wichtige Investition, die wir hoffentlich nie brauchen werden“, betont Friedel Helms-Ferlemann.

Hausbrand 2016

Unweit des neuen Behälters ist im November 2016 ein Haus in Flammen aufgegangen. Damals ist der im Ort gelegene Löschteich ausgetrocknet gewesen. Und die angezapften Hydranten hatten zu wenig Wasserdruck, um das Feuer effektiv bekämpfen zu können. Die Bewohner konnten sich glücklicherweise retten, das Gebäude brannte komplett nieder. Es entstand ein Schaden von 350 000 Euro. „So etwas wollen wir nicht noch einmal erleben“, betont der Bürgermeister. Das Gute an den Behältern sei: „Sie sind pflegeleicht.“

Noch ein weiteres Projekt will die Gemeinde in Angriff nehmen: „Wir brauchen ein größeres Löschfahrzeug“, sagt der Bürgermeister. Das jetzige sei nicht das beste für eine Gemeinde mit einer Schule, einem Hotel, einem Einkaufszentrum und einem Gewerbegebiet. Da auch Fahrzeuge viel Geld kosten, wird gerade mit dem Kreis über mögliche Unterstützung verhandelt.

Von Kerstin Schröder