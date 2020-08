Gägelow: Peter-Michael Diestel begeisterte bei seiner Lesung

Gägelow

Peter-Michael Diestel, letzter Innenminister der DDR, heute Rechtsanwalt und Buchautor, hat am Donnerstag vor ausverkauftem Haus aus seinem Buch „In der DDR war ich glücklich. Trotzdem kämpfe ich für die Einheit“ gelesen. Mehr als zwei Stunden unterhielt er das Publikum mit seinen Rückblicken, Überzeugungen und Emotionen. Sein Resümee: „Bis zur Einheit ist es noch ein langer Weg.“

Peter-Michael Diestel, geboren 1952, promovierter Anwalt, Mitbegründer der DSU, 1990 DDR-Innenminister und Vize-Ministerpräsident. Er war Abgeordneter und Oppositionsführer im Brandenburger Landtag von 1990 bis 1992. Seit 1993 betreibt Diestel eine Anwaltskanzlei mit Hauptsitz in Zislow am Plauer See.

Diestel gilt als umstritten. Die Gäste der Lesung im „ Wyndham Garden“ zeigten sich jedoch begeistert. „Ein fantastischer Abend mit der Option der Wiederholung“, hieß es unter anderem von Simone Oldenburg, Ehrenvorsitzende des Vereins „Kuso“, zu dieser Lesung. Beteiligt hatte sich auch die Wismarer Filiale der Buchhandlung Hugendubel mit ihrem Leiter Volker Stein. Die Organisatoren bedankten sich auch bei den Gästen, die sich unter den Corona-Bedingungen verantwortungsbewusst verhalten hatten.

Von OZ