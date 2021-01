Gägelow/Weitendorf

Die Gemeinde Gägelow will ihre Kunstkapelle im Ortsteil Weitendorf zu einem kulturellen Treffpunkt entwickeln. Dafür soll ein kleines Gebäude hinter dem Backsteinbau errichtet werden. Doch zuvor muss das Mauerwerk der Kapelle dringend trockengelegt werden, sagt Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann.

Diese Arbeiten sollen im nächsten Jahr vorgenommen werden. „Dafür ist auch Geld im Haushalt vorgesehen“, berichtet das Gemeindeoberhaupt. Geplant ist, eine Drainage um das aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammende Bauwerk zu verlegen. Zudem muss das Erdreich rings um die Kapelle abgetragen werden, um die Mauern trockenzulegen. Es liegt nicht mehr nur an den Feldsteinen, die für die Gründung erforderlich waren, sondern sehr viel höher, sagt der Bürgermeister. Stattdessen soll ein Kiesbett um die Kapelle herum aufgeschüttet werden, damit das Regenwasser nicht mehr gegen die Außenwand spritzt. Zudem weist das Dach undichte Stellen auf und muss ebenfalls dringend repariert werden.

Gemeinde hat Leader-Fördermittel beantragt

"Wir freuen uns, dass wir jetzt auf der Förderliste des Leader-Programms sind." Friedel Helms-Ferlemann (CDU) Bürgermeister Quelle: privat

In dem geplanten kleinen Anbau will die Gemeinde Toiletten, eine Pantry-Küche und einen kleinen Lagerraum unterbringen. Das sind erforderliche Voraussetzungen, wenn künftig noch mehr kulturelle Veranstaltungen in beziehungsweise an der Kapelle stattfinden sollen. Für den Neubau, der in Leichtbauweise entstehen soll, Wasseranschluss und Kanalisation sind 200 000 Euro veranschlagt. „Wir haben uns um Fördermittel aus dem Leader-Programm der Europäischen Union beworben“, informiert Friedel Helms-Ferlemann.

Im Sommer sei die lokale Aktionsgruppe vor Ort gewesen und konnte von dem Konzept überzeugt werden. Das Bauvorhaben befinde sich laut Bürgermeister auf Platz fünf der Förderliste. Er rechnet frühestens 2022 oder 2023 mit dem finanziellen Zuschuss. Die Eigenmittel in Höhe von 50 000 Euro will die Gemeinde in ihrem nächsten Doppelhaushalt für diese beiden Jahre einstellen.

Pasternack gibt Benefizkonzert am 19. Juni

Der beliebte Jazzmusiker Andreas Pasternack gibt ein Benefizkonzert für die Kapelle Weitendorf. Quelle: Kristin Schnell

Mithilfe des Kultur- und Sozialvereins Kuso sowie einer Arbeitsgruppe um Initiator Manfred Harloff sollen zudem weitere Einnahmen akquiriert werden. So konnte der bekannte Saxofonist und Entertainer Andreas Pasternack für ein Benefizkonzert im kommenden Jahr gewonnen werden. Nach seinem Auftritt in diesem Sommer in Weitendorf soll der Jazzmusiker ganz begeistert von der Lokalität gewesen sein. Er habe sich in die Kapelle verliebt, wird der Künstler zitiert. Pasternack sagte seine Hilfe zu. Am 19. Juni gibt er ein Benefizkonzert.

Weitere Veranstaltungen mit Prominenten geplant

„Schon in diesem Jahr hatten wir zahlreiche Veranstaltungen geplant. Wegen Corona mussten wir die meisten absagen, zuletzt das Weihnachtssingen.“ Aufgrund der Pandemie sei es jetzt schwer, bereits für nächstes Jahr zu planen, meint Friedel Helms-Ferlemann. „Wir wissen noch nicht, wann was stattfinden kann. Gerade mal für die Monate mit gutem Wetter, wenn Veranstaltungen im Freien möglich sind, können wir planen.“

Der Bürgermeister verweist auf den Veranstaltungskalender, der gerade erschienen ist. Danach werden Prominente wie die Autorin Gisela Steineckert, die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch sowie Peter-Michael Diestel, der letzte Innenminister der DDR, zu Buchlesungen erwartet.

Am 12. August kommt Gojko Mitic zu einem Filmabend in die Kapelle Weitendorf. Der deutsch-serbische Schauspieler und Regisseur hat in der DDR als Hauptdarsteller in zahlreichen DEFA-Filmen historische und fiktive Indianer verkörpert und so große Popularität erlangt.

Von Haike Werfel