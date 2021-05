Gägelow lässt Sporthalle die Ferien über offen – Nachmachen erwünscht

Gägelow

Kaum dürfen die Sporthallen öffnen, werden sie auch schon wieder geschlossen: Denn sie gehören zu Schulen. In den Sommerferien, die am 21. Juni beginnen, machen deshalb viele Einrichtungen zu. In der Gemeinde Gägelow auch, allerdings nicht die gesamten Ferien über, sondern für drei Wochen.

Idee des Sozialausschusses

So ist es normalerweise, in diesem Sommer jedoch nicht. Denn um den Sportlern aller Altersgruppen nach dem langem Corona-Lockdown regelmäßige Bewegung zu ermöglichen, soll die Halle in Proseken die ganzen Ferien über geöffnet bleiben. Das teilt Simone Oldenburg (Die Linke), Vorsitzende des Sozialausschusses, mit. Der Ausschuss hat sich mit der Idee an die Gemeindevertreter gewandt und dort einstimmige Unterstützung gefunden.

„Gerade nach so einer langen Pause ist es wichtig, nicht gleich wieder zuzumachen“, betont Simone Oldenburg. Bewegung sei jetzt wichtiger denn je. Und sie hofft auf Nachahmer – so wie bei der finanziellen Homeschooling-Zulage für Eltern. Die hatte Gägelow als erste Gemeinde in Nordwestmecklenburg eingeführt und damals selber kopiert – von der Gemeinde Dummerstorf (Landkreis Rostock).

Verein erfreut sich großer Beliebtheit

Die hatte Ende Januar beschlossen, Familien fürs Homeschooling 30 Euro zu geben und andere Kommunen aufgefordert, dem Beispiel zu folgen. Gägelow hat das jetzt getan: Auch hier gibt es pro Kind die gleiche Summe. „Für Druckerpatronen, Kopierpapier und andere Mehrkosten, die anfallen, wenn die Schüler in Corona-Zeiten zu Hause ihre Aufgaben erledigen müssen. Die Regelung gilt für Kinder aus der Gemeinde, die an der Schule Proseken unterrichtet werden. Das sind rund 160 Mädchen und Jungen.

Nun hoffen die Gägelower, Vorreiter mit der Sporthalle zu sein. Die gehört zur Schule in Proseken und wird auch vom TSV Gägelow genutzt. Der erfreut sich weit über die Gemeindegrenzen hinaus großer Beliebtheit und hat einen großen Nachwuchsbereich. 110 der insgesamt 320 Vereinsmitglieder sind Kinder und Jugendliche.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusammen mit den Erwachsenen können sie sich in acht Sportarten betätigen: Tai Chi/Qigong, Fußball, Volleyball, Tischtennis, Gymnastik, Kinderturnen, Power-Spiele und Sporty Mums.

Von Kerstin Schröder