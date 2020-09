Gägelow

Gägelow soll auch im kommenden Jahr voller bunter Blumen sein. Nach der gelungenen Premiere in 2020 wird die Aktion „ Gägelow blüht auf“ fortgesetzt und noch um ein Projekt erweitert. Die Gemeinde möchte ihre Einwohner animieren, für blumige Akzente in den Ortsteilen zu sorgen. Dafür sollen alte Fahrräder, Bettgestelle, Schubkarren oder Toiletten bepflanzt und an öffentlichen Stellen aufgestellt werden.

„Man kann auch ein Schrottauto mit Blumen schmücken. Einfach die Motorhaube aufklappen, Folie reinlegen, etwas Erde und die Zwiebeln“, hat Ulf Weiher, Filialleiter des Gägelower Hagebaumarktes noch eine andere Idee. Er will denjenigen, die ein solches Blumenobjekt betreuen, 20 Prozent Rabatt auf den Einkauf von Blumenzwiebeln spendieren.

Pflanzaktion am 9. Oktober

„Wir hoffen auf viele weitere witzige Ideen für unsere Blumenobjekte“, sagt Simone Oldenburg, Vorsitzende des Vereins Kuso. Der hat die Aktion „ Gägelow blüht auf“ 2019 ins Leben gerufen und möchte jetzt noch mehr blumige Akzente in die Gemeinde bringen. Zehn Objekte sollen es zur Premiere werden.

„Das schaffen wir“, ist Simone Oldenburg sicher. Wer mitmachen möchte, kann sich an den Kuso wenden oder zur diesjährigen Pflanzaktion kommen. Die beginnt am Freitag, 9. Oktober, um 17 Uhr vor dem Gemeindezentrum (Untere Straße 15 in Gägelow). Das Motto lautet „ Blumenzwiebeln gegen eine Bratwurst“. Das bedeutet: Jeder, der sich an der Aktion beteiligt und zehn Blumenzwiebeln mitbringt, bekommt eine Bratwurst vom Grill. Der wird nach dem Pflanzen – zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr – angeheizt.

Das Motto ist das gleiche wie im Herbst 2019. Allerdings ist die Hürde für eine Bratwurst gesunken. Damals konnten 25 Blumenzwiebeln gegen eine Wurst getauscht werden. „Wir haben schon viele Zwiebeln, deshalb ist das nur eine symbolisches Zeichen“, erklärt Simone Oldenburg.

Viele fleißige Helfer sind im vergangenen Jahr gekommen und haben in allen Ortsteilen etwas in die Erde gebracht. Unter anderem haben der Marktplatz in Gägelow, die Ortsschilder und Bushaltestellen pflanzliche Farbtupfer bekommen. Allerdings sind sie Mäharbeiten zum Opfer gefallen – das soll im nächsten Jahr nicht mehr passieren. Auch weniger Krokusse soll es geben. Denn: „Die sind bei den Raben sehr beliebt, sie haben viele wieder aus der Erde geholt“, berichtet Simone Oldenburg. Deshalb sollen stattdessen nun mehr Tulpen und Narzissen gepflanzt werden.

Ein Korb voller Zwiebeln

Einen ganzen Korb voller Zwiebeln haben Simone Oldenburg, Klaus Hagel, Sylvia Tegler und Daniel Soth am Montag im Hagebaumarkt gefüllt. Spendiert hat den Einkauf im Wert von 300 Euro Chef Ulf Weiher. Er findet die Blumenaktion gut und auch die Idee mit den neuen Pflanzobjekten. Er könne sich vorstellen, deren Standorte auf einen Flyer zu drucken und den Touristen zur Verfügung zu stellen. Die könnten dann durch die Gemeinde laufen oder mit dem Rad fahren und sich die blumigen Kunstwerke anschauen. Die sollen im Januar 2021 aufgestellt und bepflanzt werden.

Sie haben die Blumenzwiebeln abgeholt (v. l.): Sylvia Tegler, Klaus Hagel, Daniel Soth und Simone Oldenburg. Spendiert hat den Einkauf Ulf Weiher (r.), Filialleiter des Hagebaumarktes. Quelle: Kerstin Schröder

Sehr erfolgreich ist eine Blumenaktion in Bad Doberan. Dort stehen mittlerweile an die 140 Blumenfahrräder, seit Bürgermeister Jochen Arenz die Mitmachaktion 2019 ins Leben gerufen hat. Zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan werden aber längst nicht nur alte Drahtesel mit bunten Blumen geschmückt.

Im Ostseebad Kühlungsborn thront in der Tannenstraße ein menschengroßes Dreirad, dass wie eine Kutsche aussieht und mit Efeu umrankt ist. Und auf dem Markt in Bad Doberan stand ein grüner, mit Blumen geschmückter Rollator. Auch eine ausrangierte Waschmaschine hat eine zweite Nutzung als Dekoration gefunden. Der Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt.

Von Kerstin Schröder