Gägelow wird bunter: Bratwürste werden gegen Blumenzwiebeln getauscht

Nach „ Gägelow liest“ und „ Gägelow fegt aus“ gibt es nun eine weitere Aktion, mit der die Gemeinde vor den Toren Wismars wieder ein Stückchen attraktiver werden soll: Auf Initiative des Vereins Kuso heißt es im nächsten Jahr „ Gägelow blüht auf“. Damit es dann auch tatsächlich einen bunten Frühling in allen Ortsteilen gibt, sollen bereits in wenigen Tagen Tausende Blumenzwiebeln in die Erde gebracht werden. Geplant ist die Pflanzaktion am Freitag, dem 11. Oktober. Sie steht unter dem Motto „25 Blumenzwiebel gegen eine Bratwurst“.

Um möglichst viele Einwohner zu animieren, sich an der Aktion zu beteiligen, wird danach am Gemeindezentrum der Grill angeheizt. „Wir geben jedem, der uns unterstützt und 25 Blumenzwiebel mitbringt, eine Bratwurst und ein Getränk aus“, erklärt Vereinsvorsitzende Simone Oldenburg die Idee. Ziel ist es, ab 2020 einige Tausende Blumen auf öffentlichen Flächen erblühen zu lassen. Unter anderem sollen der Marktplatz in Gägelow, die Ortsschilder und Bushaltestellen pflanzliche Farbtupfer bekommen.

Wie viel Freude Blumen machen können, haben die Gägelower Ende August gemerkt, als eine Sonnenblume ein kleiner „Medienstar“ wurde: Tapfer hat sie am Straßenrand der viel befahrenen Bundesstraße 105 gestanden, während Laster, Busse und Pkw an ihr vorbeigerollt sind. Im sozialen Netzwerk Facebook ist sie so zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Viele Nutzer haben sich über den schönen Anblick gefreut. Eines Nachts ist sie dann allerdings verschwunden.

Immer mehr Gemeinden wollen bunter werden. In diesem Jahr hat Bad Doberan für Aufsehen gesorgt, als 100 Fahrräder mit Blumen geschmückt wurden. Das Projekt hat auch die Gägelower begeistert – allerdings sei der Aufwand größer, weil man die Blumen gießen müsste.

Im kommenden Frühjahr gibt es stattdessen Tausende Frühblüher. Die ersten Zwiebeln sind bereits gekauft oder besser gesagt vom örtlichen Hagebaumarkt gespendet worden. 250 Euro hat das Unternehmen dafür bereit gestellt. Mit dem Geld haben die Vereinsmitglieder am Mittwoch einen großen Einkaufskorb mit Blumenzwiebeln gefüllt – unter anderem mit Tulpen, Narzissen und Hyazinthen. Außerdem hat der Baumarkt-Chef eine Pflanzpatenschaft für den Garten der Generationen in Aussicht gestellt.

Und was kommt nach „ Gägelow liest“, „ Gägelow fegt aus“ und „ Gägelow blüht auf“? „Mal schauen, Möglichkeiten gibt es ja noch einige“, lacht Simone Oldenburg. Doch erst einmal wird gepflanzt: Treffpunkt ist am Freitag, dem 11. Oktober, um 16.30 Uhr am Gemeindezentrum. Im Anschluss folgt das gemütliche Beisammensein am Grill.

