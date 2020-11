Gägelow

Pünktlich zum 25-jährigen Bestehen waren im Herbst 2017 die Umbauarbeiten im MEZ in Gägelow abgeschlossen. Das Gebäude hatte nicht nur von außen ein neues Gesicht bekommen, auch innen veränderte sich einiges. Ganz neu war dabei der Einzug von Kaufland, das Real an diesem Standort als Ankermieter ablöste.

Auch das liegt nun schon wieder drei Jahre zurück. Neben Kaufland hat das MEZ aktuell 40 weitere Mieter. Dazu zählen außer einem Allgemeinmediziner, einer Physiotherapie und einer Apotheke mehrere Läden wie Norma, Kik, Adler, Intersport oder auch Medimax. „Wir haben eine gute Auswahl und ein breites Sortiment. Dazu gehören zum Beispiel Lebensmittel und Elektroartikel ebenso wie schöne Düfte, Mode oder Schmuck“, erklärt Center-Manager Frank Ledel.

Der Mix stimme, wie er meint, der sich auch über die Auslastung nicht beklagen kann. Denn bis auf eine zwischen 70 und 80 Quadratmeter große Ecke, wo ehemals ein Blumenladen war, ist die gesamte Verkaufsfläche im MEZ vermietet.

650 kostenlose Parkplätze locken

Die Menschen aus der Region und dem Umland wissen nach Darstellung von Ledel aber nicht nur die große Auswahl des Warensortimentes im MEZ zu schätzen. Die gute Erreichbarkeit und vor allem die 650 kostenlos zur Verfügung stehenden Parkplätze, zum Teil überdacht, seien für sie weitere Argumente, bevorzugt hier und nicht anderswo einzukaufen.

Alles sieht aber auch Ledel längst nicht so positiv. Denn in Zeiten von Corona ist manches schwieriger geworden. In der gemütlichen Sitzecke am Eingang des MEZ nach dem Einkaufsbummel zu verweilen, ist zum Beispiel derzeit nicht möglich. Auch die beliebten Sonntagseinkäufe, das traditionelle Herbstfest und vieles mehr fiel in diesem Jahr bereits der Pandemie zum Opfer.

Für 2021 hofft der Center-Manager auf Entspannung bezüglich der Corona-Pandemie. Das würde vieles einfacher machen, wie er meint. Dann könnten zum Beispiel die verkaufsoffenen Sonntage wieder stattfinden. Außerdem wären auch Veranstaltungen wie Gesundheitstage, Ausstellungen oder eine angedachte Automeile mit dem Fokus auf Elektromobilität möglich.

Von Dirk Hoffmann