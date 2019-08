Gägelow

Die Sonnenblume am Straßenrand ist Gägelow leider weg. Auf Facebook schreibt Heiko Müller am Donnerstag: „Sie ist leider nicht mehr da. Gestern sah ich noch einen Urlauber, der Fotos aus mehreren Perspektiven machte. Kleiner Trost, es gibt überall Fotos, auch über unsere Region hinaus. Sie war ein kleiner ,Star’. Schade, wie auch immer sie verschwand.“ So werden viele denken und sich fragen, wer so etwas macht.

Die Sonnenblume war ein echter Hingucker. Sie stand tapfer am Straßenrand in Gägelow. Laster, Busse, Pkw’s rollten an ihr vorbei. Genau am Bordstein der viel befahrenen Bundesstraße 105 konnte die Sonnenblume gedeihen. Das war schon fast sensationell. Im sozialen Netzwerk avancierte sie zu einem kleinen Star. Viele drückten die Daumen. „Ich freue mich jeden Tag über die süße kleine Sonnenblume“, schreibt Iris Meier. Elvira Sommer hat das gemacht, was hoffentlich alle machen: „Respektvoll in ausreichendem Abstand vorbeigefahren.“ So wie Astrid Kundlet empfinden die meisten: „Toll, schöner Anblick.“ Jetzt ist dieser Anblick weg.

Von Heiko Hoffmann