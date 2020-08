Gägelower Tagesmutti ist seit 20 Jahren im Geschäft

Gägelow

Monika Riebe arbeitet als Tagesmutti in Gägelow – und das seit 20 Jahren. Das Jubiläum kann die 56-Jährige in Corona-Zeiten leider nicht groß feiern. Doch das möchte sie gerne nachholen, sobald es wieder möglich ist. Viele Gäste würden vorbeischauen, schließlich ist die Tagesmutti sehr beliebt bei ihren ehemaligen Schützlingen und deren Eltern.

Die gelernte Erzieherin hat einen naturnahen Garten, in dem die Kids Vögel und Insekten kennenlernen und beobachten können. Außerdem haben sie viel Platz zum Spielen. Um fünf Kinder im Alter von null bis drei Jahren kümmert sich Monika Riebe. Sie liebt ihren Beruf und freut sich, wenn sie sieht, was später aus ihren Schützlingen wird. Eines ihrer ersten Tageskind-Mädchen – mittlerweile über 20 – tritt in ihre Fußstapfen und hat dafür ein Praktikum in Gägelow absolviert. „Das hat mich sehr gefreut“, sagt Monika Riebe.

Ab Sommer 2021 hat sie wieder Plätze frei. Interessenten können sich telefonisch melden unter der Nummer 0175 / 1732712.

Von Kerstin Schröder