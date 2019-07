Gägelow

Viele Zuschauer hatten sich eingefunden, als sich zum ersten Mal die neue Gemeindevertretung von Gägelow zusammengesetzt hat. Es mussten sogar noch Stühle in den Saal geholt werden – so groß war das Interesse. Zum einen wegen des neuen Bürgermeisters Friedel Helms-Ferlemann ( CDU). Zum anderem vermutlich auch wegen NPD-Mitglied Sven Krüger, der für die Wählergemeinschaft Heimat ins Gemeindeparlament eingezogen ist. Doch das wurde nur einmal thematisiert – als Simone Oldenburg ( Die Linke) eine Erklärung der Parteien und Wählergemeinschaften von Gägelow verlas.

Dabei sprach sie Sven Krüger nicht persönlich an, doch es folgte ein Plädoyer für Demokratie und gegen Fremdenhass: „Wir machen deutlich, dass das menschenverachtende Denken und Handeln von Rechtsextremisten an keinem Ort etwas verloren hat – nicht in Gägelow, nicht in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, an keinem Ort“, so Simone Oldenburg. Und weiter sagte sie: „Die demokratischen Fraktionen und Wählergruppen der Gemeindevertretung Gägelow setzen sich für ein menschliches Miteinander in einem friedlichen, toleranten und demokratischen Land ein. Allen Behauptungen und Unterstellungen, die diese Einstellung der demokratischen Fraktionen und Wählergruppen in Frage stellen, wird mit aller Entschiedenheit entgegengetreten.“

Nach der Erklärung ging es weiter mit der Tagesordnung. Die bestand daraus, die verschiedenen Ausschüsse und Gremien zu besetzen. Sven Krüger ist in keinem vertreten.

Auch der Bürgermeister ist offiziell ernannt sowie seine beiden Stellvertreter gewählt worden. Erste Stellvertreterin des Bürgermeisters ist Simone Oldenburg, zweiter Stellvertreter ist Bernd Kolz (WGG). Beide hatten sich gegenseitig vorgeschlagen.

Dem Hauptausschuss gehören künftig Simone Oldenburg, Alexander Fenner ( CDU), Daniel Soth-Worofka ( SPD) und Bernd Kolz an. Im Finanzausschuss sitzen Alexander Fenner, Jörg Hünemörder (WGG), Konrad Larek ( Die Linke), Daniel Soth-Worofka ( SPD) und Frank Bahlcke (WGG) sowie als sachkundige Einwohner Leila Fust und Gudrun Sturmheit.

Der Bauausschuss setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Alexander Fenner, Jörg Hünemörder, Konrad Larek, Reinhard Siedenschnur ( SPD) und Dirk Stein (Einzelbewerber) sowie aus den sachkundigen Einwohnern Dirk Wieck, Anke Steinhagen, Harry Thiede und Maik Seemann-Rietsch.

Im Kulturausschuss arbeiten in den nächsten Jahren Monika Riebe ( Die Linke), Daniel Soth-Worofka, Simone Oldenburg und Bernd Kolz sowie die sachkundigen Einwohner Gesa Haroske, Elke Küssner und Christine Fiedler.

Wie Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann ankündigte, möchte er regelmäßig Sprechstunden anbieten. Zeit und Ort sollen noch bekannt gegeben werden.

Die Stimmung in der ersten Sitzung war locker – vielleicht auch deshalb, weil im Saal darüber die ganze Zeit fröhlich gesungen wurde.

Kerstin Schröder