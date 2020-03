Gägelower machen mit Wildschwein und Glühwein Werbung für Vereine

Gägelow

Mit gebackenem Wildschwein, Erbsensuppe und Glühwein Werbung für die örtlichen Vereine machen – das passiert am Freitag, den 6. März, in der Gemeinde Gägelow. Die lädt ab 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ins Gemeindezentrum ein. Mit dabei sind unter anderem die Feuerwehr, der Sportverein, der Jugendklub, der Hegering, der Arbeiter-Samariter-Bund, der Pflegeelternverein, der Nähkurs „Verflixt und zugenäht“ und noch einige mehr. An Ständen, mit Vorführungen und Präsentationen können die Vereine ihre ehrenamtliche Arbeit den Gästen vorstellen und bei denen hoffentlich Interesse wecken, sich künftig ebenfalls zu engagieren.

Alte Fotos und Ballspiele

Die Kirche zeigt alte Fotos mit dem Beamer, die Feuerwehrleute kommen mit einem Einsatzfahrzeug und lassen für die Kinder auch mal Wasser spritzen. Der Jugendklub, der vor Ort seine Räumlichkeiten hat, stellt seine Angebote für die jungen Leute in der Gemeinde vor. Der Sportverein bietet Ballspiele an. Eine Hüpfburg soll aufgestellt werden. Ein Indianerausstellung ist zu sehen.

Geplant ist, dass die Präsentationen draußen und drinnen stattfinden. „Wenn das Wetter mitspielt, ansonsten geht es rein“, sagt Simone Oldenburg, Vorsitzende des Sozialausschusses. In dessen letzter Sitzung sind die Vorbereitungen besprochen worden. Die Aktion wird von der Gemeinde auf die Beine gestellt.

Um die musikalische Unterhaltung kümmern sich Reuters Fritzen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist mit den oben genannten Speisen gesorgt. Die Erbsensuppe ist gratis, der Glühwein kostet einen Euro. Alkoholfreie Getränke sind ebenfalls vorhanden.

