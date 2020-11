Gägelowerin engagiert sich für bessere Schulausbildung in Burkina Faso

Gägelow

Anke Hünemörder schaut sich regelmäßig auf ihrem Handy Videos aus Burkina Faso an. In dem afrikanischen Land hat die Gägelowerin eine Schulpatenschaft übernommen – für Nabiya. Der zehnjährige Junge bekommt durch ihre Unterstützung eine bessere Ausbildung als viele andere Kinder in dem westafrikanischen Staat. Dafür sagt er ihr Danke – in Videos.

Verein vorgestellt

Der Junge wirkt schüchtern, läuft aber lachend über den Schulhof. Anke Hünemörder ist glücklich, wenn sie ihn sieht. Sie selbst ist noch nie in Burkina Faso gewesen, aber „ich möchte mir das Land auf jeden Fall mal anschauen“, sagt die 55-Jährige. Und sie möchte noch mehr Kindern helfen. Deshalb macht sie Werbung für den Haidara Kinderfonds „Children into School“. Auch im Sozialausschuss ihrer Gemeinde hat sie das Engagement des gemeinnützigen Vereins vorgestellt – mit Erfolg. Die Ausschussvorsitzende und stellvertretende Bürgermeisterin Simone Oldenburg ( Die Linke) hat spontan eine Patenschaft übernommen. Damit sind jetzt mindestens zwei Gägelower mit Burkina Faso verbunden, einem der ärmsten Länder der Welt.

„Der Verein zahlt bedürftigen Familien die Differenz zwischen dem staatlichen Schulgeld und dem Schulgeld an einer Privatschule“, erklärt Anke Hünemörder. Die Summe betrage 15 bis 20 Euro im Monat. Die Zuzahlung sorge dafür, dass die Kinder nicht mit 80 bis 100 weiteren Mitschülern von einem Lehrer unterrichtet werden, sondern mit 30 Schülern in einer Klasse. Das wirke sich positiv auf das Ausbildungsniveau aus.

Treffen auf Konzert

Anke Hünemörder kennt die Vereinsgründerin Hadizetou Dressler (geborene Haidara) persönlich. Sie reist zweimal im Jahr nach Burkina Faso, um nachzuschauen, wie das Geld verwendet wird. Außerdem bekommen die Paten (die 120 Euro pro Jahr als Schulgeld zahlen) die Zeugnisse zugesandt. Geben sich die Kinder keine Mühe beim Lernen, müssen sie das Projekt verlassen. Alicia, die Tochter der Vereinsgründerin, ist in der Fernsehshow „ Deutschland sucht den Superstar“ aufgetreten und hat anschließend auf Konzerten gesungen. „Mir hat ihre Stimme gefallen. Deshalb bin ich zu einem Konzert gefahren und habe dort ihre Mutter kennengelernt“, berichtet die Gägelowerin. Nun ist sie Mitglied im Verein und hofft auf weitere Unterstützung aus Nordwestmecklenburg.

Weitere Informationen gibt es auf folgender Internetseite: www.haidara.de

Von Kerstin Schröder