Wismar

Nach 2135 Schultagen haben 76 junge Frauen und Männer der Großen Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium“ ihr Abiturzeugnis erhalten. Die Stimmung in St. Nikolai spiegelte am Freitag die sechsjährige Zeit wider: mal freudig und ausgelassen, mal nachdenklich und tränenreich.

Besonders großen Grund zur Freude hatten vier Mädchen: Anna Sophie Timm, Maja Riek, Johanna Rüting und Lena Hagel. Sie haben das Abitur mit 1,0 beendet. Als Jahrgangsbeste (859 Punkte) konnte sich Anna Sophie Timm über 400 Euro freuen.

Mit sogar 750 Euro ist Laura Mehlmann in den Abend vor dem großen Abiball am Sonnabend in der großen Sporthalle entschwunden. Sie erhielt den Dahlmann-Preis. Damit werden traditionell neben überdurchschnittlich guten Leistungen auch das soziale Engagement geehrt.

In seiner launigen Rede gratulierte Schulleiter Klaus-Dieter Sass zum Abitur: „Sie haben bei uns die Grundausstattung für das weitere Leben bekommen. Als frische Altschüler sind Sie stets bei uns willkommen.“

Der Abiturdurchschnitt liegt bei 2,175 und reicht bei den einzelnen Absolventen von 1,0 bis 3,4. Acht Schüler sind durchgefallen. „Noch nie zuvor waren so viele Schüler auf Punkte in den mündlichen Prüfungen angewiesen“, so Oberstufenkoordinator Klaus Buhrke. Er sprach von einem nervenaufreibenden Schlussspurt und bedauerte, dass für einige Schüler die Hürde zu hoch war, der Schlussspurt zu spät einsetzte.

Zwei Momente waren während der feierlichen Zeugnisübergabe besonders von Gänsehaut-Atmosphäre geprägt. Donnernden Applaus erhielten Ahmad Alaffas, Mohamad Alaffas und Abdul Rahman Almurai. „Die drei jungen Männer sind vor dem Krieg in ihrem Heimatland Syrien geflüchtet und konnten vor dreieinhalb Jahren kaum ein Wort Deutsch sprechen“, schilderte Klaus Buhrke die Ausgangslage. Am Ende haben die Jungs ihren abenteuerlichen Weg mit einem Schnitt von 1,5 bis 2,2 gekrönt.

Getoppt wurde der Applaus mit Standing Ovations für einen Lehrer. Dr. Peter Niehoff verabschiedet sich in den Ruhestand. Der Mathematik- und Physiklehrer war bis auf kurze Unterbrechungen seit 1968 am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Erst als Lernender, dann als Lehrender. Trotz der gewiss nicht leichten Kost war ihm die Anerkennung am Freitag gewiss. Klaus Buhrke würdigte seine Fairness und seine Integrität.

Einige unterhaltsame Spitzen auf den Schulalltag verteilten Lena Hagel und Joanna Oestereich bei den Grußworten der Absolventen. Beispiel: „Die Organisation gehört nicht zu den Stärken der Schule.“ Da war ärgerlich, wenn Stunden ausgefallen sind und der Schulweg vergeblich angetreten wurde, weil der Vertretungsplan noch nicht aktualisiert wurde.

Einer, der vor der Zeugnisübergabe tief durchatmete, war Lehrer Normann Szikus. Schweren Herzens trenne er sich von seiner 12c. Das Schreiben der Rede sei ihm schwergefallen. „Ich hatte Angst, nicht die richtigen Worte zu finden.“ Die Reaktionen zeigten, dass er getroffen hat. „Abitur ist eine tolle Leistung. Aber jetzt geht es erst richtig los. Kämpft um eure Ideale, lauft nicht vor Problemen weg“, so Normann Szikus.

Neben den genannten Schülern wurden weitere geehrt. Sprachpreis: Anna Sophie Timm, Linda-Henriette Lockenvitz; Kunst: Emmelie Farnow; Physik: Simon Hilbers, Henriette Luise Sonntag; Mathematik: Luise Morgner, Henriette Luise Sonntag; Schülerfirma: Luise Morgner, Sarah Soltysik, Johanna Rüting; Veranstaltungsmanagement: Raphael Herrmann; Bibliothek: Tabea Kakuschky; Unesco-Welterbe: Lilian Schuppan, Jule Albrecht; Schülervertretung: Johanna Remer; Biologie: Maja Riek, Johanna Rüting, Lena Hagel; Musik: Lucy Ruhm, Luis Dannewitz, Jan Ole Fichtner, Emma Kulzer; Sport: Simon Hilbers.

Heiko Hoffmann