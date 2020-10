Wismar

Soll sich Wismars Marktplatz verändern? Wenn ja – wie? Die OSTSEE-ZEITUNG hat einige Vorschläge gemacht. Nun meldet sich zum Thema Gästeführer Josef Staffa zu Wort. Der Wismarer begleitet – verkleidet als Störtebeker – Besucher durch die Stadt. Er schreibt: „Ich bin seit 18 Jahren Gästeführer in unserer Stadt, meist als Störtebeker, und freue mich, wenn die Gäste von unserer Stadt begeistert sind. Dazu gehört selbstverständlich unser Marktplatz. Und wir haben einen tollen Marktplatz!

Platz für Handel und Feste

Er ist wie seit Jahrhunderten ein Platz zum Handeln, für Feste, Kundgebungen und Events. Das soll doch in Zukunft auch so sein! Das ist bei einer Neugestaltung zu beachten. Eine Verkleinerung der eigentlichen Marktfläche wäre damit kontraproduktiv.

Schön wäre es, wenn der Freipfosten (unentgeltliche Zapfstelle für Trinkwasser) an der Wasserkunst wieder eine öffentliche Trinkwasserquelle wäre. Es gab einmal 16 derartiger Freipfosten in der historischen Altstadt. Und heute? Mit Wasser haben wir es im Stadtzentrum ja sowieso nicht so doll. Es gibt nur einen sogenannten Brunnen am Hopfenmarkt.

Pflaster gehört zum Welterbe

Das Kopfsteinpflaster liegt mindestens seit 1513, es war damals Ausdruck von Reichtum und Geltungsdrang. Heute führen bequeme Fußgängerwege quer über den Platz in alle Richtungen. Genügt das nicht? Es darf auf keinen Fall entfernt werden, es gehört zum Welterbe.

Ja, die Autos. Im Stadtzentrum gibt es nur wenige Möglichkeiten zum Parken. Deswegen sollte die derzeitige Situation erhalten bleiben.

Gastro-Plätze reichen aus

Sitzbänke vor dem Rathaus wären denkbar. Die gastronomischen Möglichkeiten um den Markt sind vielfältig, Sitzgelegenheiten im Außenbereich der Lokalitäten sind offensichtlich genug.

Wir sollten immer bedenken, dass Gästegruppen in der Saison in Scharen auf den Bürgersteigen und über den Marktplatz flanieren beziehungsweise durch die Gästeführer geleitet werden. Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass die Sehenswürdigkeiten um den Marktplatz immer sichtbar sind und bleiben.

