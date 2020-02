Gästeführer zeigten ihre Lieblingsorte in Wismar

Wismar

„Das ist meine Lieblingskirche“, ließ Roman Lisewski die Blicke seiner Gäste durch die Heiligen-Geist-Kirche wandern. Er gehörte zu den Gästeführern, die am Samstag kostenlos zum Weltgästeführertag Interessierte durch die Altstadt geleiteten. Thema des Tages: Lieblingsorte.

„Heiligen Geist war Kirche, Krankenhaus, Pflegestation und Übernachtungsstätte“, erklärte er den Gästen. „Sozusagen ein Bed and Breakfast, wenn die Stadttore geschlossen waren!“

Zur Galerie Rathauskeller mit Mittelaltermalerei, Spital aus den Anfangszeiten der Stadt, Betsaal mit bürgerlicher Deckenmalerei, Jugendstilbad – zum Weltgästeführertag zeigten Gästeführer ihre Lieblingsorte.

Zwei Minuten später kam Gästeführerkollege Micha Glockemann mit „seiner“ Gruppe in die Kirche: „Das war auch das Siechenhaus. Heute würde man Altersheim sagen, aber damals waren die Menschen oft noch gar nicht so alt und siechten trotzdem schon vor sich hin.“

Schwere Auswahl: Wismar hat sehr viele Lieblingsorte

Die Gästeführer hatten an dem Tag in Wismar die besonders schwere Aufgabe, die Menschen jeweils innerhalb von einer Stunde zu ihren ganz persönlichen Lieblingsorten in der Stadt zu führen. Schwer, weil die Auswahl an potenziellen Lieblingsorten in Wismar besonders groß ist.

Im Heiligen-Geist-Betsaal ließ Micha Glockemann selbst die Wismarer unter seinen Gästen staunen: Die kunstvoll bemalte Decke stammt ursprünglich aus einem Wismarer Bürgerhaus, drohte dort aber mit dem Haus zu zerfallen.

Im Hof des Fürstenhofes nahm er die Menschen mit auf eine kurze Reise von mecklenburgischen Herzögen und ihren Heiratsplänen, den aufmüpfigen Wismarern bis hin zur Wismarer Schwedenzeit – so wenig Zeit und so viel Geschichte!

Sehenswert: Jugendstilbad in Gaststätte „Zum Weinberg“

Das Restaurant „Zum Weinberg“ öffnete extra für die Wissensdurstigen – welcher Wismarer hat schon die kleine Ausstellung im Obergeschoss gesehen? Alleine das Jugendstilbad dort ist ein potenzieller Lieblingsort, auch wenn die Badewanne sicherlich nicht mehr benutzt werden darf.

„Die Stunde ist jetzt um, aber ich habe noch einen Lieblingsort für Sie“, entführte Micha Glockemann in den Rathauskeller. Der ist eigentlich derzeit geschlossen. Ilse Diel aus Neckarsulm war begeistert von dieser Führung voller Schmuckstücke, die man sonst nicht wahrnehmen würde. Sie war durch Zufall zur richtigen Zeit in Wismar, sie macht gerade eine Reha in Heiligendamm.

