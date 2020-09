Gallentin

Evelyn Kanz spaziert mit ihrem Sohn Jonathan die Straße entlang. Der Kleine hat gerade viel Spaß am Laufen. Noch etwas unsicher tippelt er umher und greift nach der Hand seiner Mama. Bis Jonathan zur Schule kommt, dauert es noch ein paar Jahre. Doch dann soll er auch sicher dort ankommen. Deswegen hat sich seine Mutter für eine neue Bushaltestelle starkgemacht in der Nähe ihres Hauses. Das befindet sich im historischen Zentrum von Gallentin. Obwohl das ziemlich alt ist, wohnen in der Gegend viele Kinder. „Junge Familien haben hier neue Häuser gebaut“, erzählt Evelyn Kanz. Sie alle profitieren von der neuen Bushaltestelle. Denn die steht schon.

Die alte Haltestelle ist weg

Evelyn Kanz ist von der fixen Umsetzung überrascht: „Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht.“ Sie wollte nur rechtzeitig mit dem Projekt anfangen, damit es fertig ist, wenn Jonathan zur Schule kommt. Zusammen mit einer Freundin hat sie deshalb Ende vergangenen Jahres die Gemeindevertretung aufgesucht. „Erst mal wollte ich wissen, ob es eine neue Haltestelle gibt“, erzählt sie.

Einige hundert Meter entfernt – gleich hinter dem Tunnel – hätte es lange Zeit einen Busstopp gegeben. Doch der ist weggenommen worden, weil sich noch ein Stückchen weiter schon die nächste Stadion befindet. Doch für die Kinder aus Evelyn Kanz’ Nachbarschaft hätte sich damit der Fußweg verlängert. „Deshalb habe ich mich nach einer anderen Möglichkeit bei uns in der Gegend erkundigt“, berichtet sie. Dass die neue Haltestelle nun fast vor ihrer Haustür ist, damit hat die Gallentinerin nicht gerechnet.

Seit den Ferien ist die neue da

Blick von der neuen Bushaltestelle in Gallentin aus Quelle: Klaus Hoffmeister

Bereits seit Ende der Sommerferien kann die Haltestelle genutzt werden – und das wird sie auch. Viele Kinder sind begeistert. „Wir brauchen jetzt nur aus der Haustür zu laufen und sind schon da“, freuen sich Wilhelmine und Esta. Beide Mädchen sind acht Jahre alt und befreundet. Mit dem Bus fahren die zwei gerne zu ihrer Schule nach Bad Kleinen. Dort wird auch die zwölfjährige Helene unterrichtet. Sie steigt morgens mit ihren Brüdern Oskar und Anton in den Bus. Die fünfjährigen Zwillinge gehen noch in die Kita. „Die befindet sich gleich bei der Schule, dort setze ich die zwei ab“, erzählt Helene. Ihre kleinen Brüder sind gerne mit ihr unterwegs. Und Helene hilft gerne ihrer Mutter.

Clara (16) und Hannah (18) hätten die Haltestelle gerne schon vor ein paar Jahren gehabt. „Das wäre toll gewesen“, sagen sie. Mittlerweile müssen sie nicht mehr mit dem Schulbus fahren.

In den Bus können nicht nur die Schüler steigen. Auch jeder, der zum Bahnhof will, kann darin Platz nehmen – so wie Charlotte. Die Elfjährige besucht eine andere Schule und ist vorher mit dem Rad zum Bahnhof gefahren. „Jetzt fahre ich Bus“, erzählt sie. Auch Evelyn Kanz, die sich in Elternzeit befindet, nutzt die neue Anbindung. Aufgrund eines Handicaps beim Sehen kann sie selber kein Auto steuern. „Deshalb ist die Haltestelle auch für mich persönlich sehr gut“, freut sie sich. Ihr Dank gilt Bürgermeister Joachim Wölm ( Die Linke), der Amtsverwaltung und dem Busunternehmen, die das Projekt umgesetzt haben.

Bus fährt fünfmal am Tag

Angefahren wird der Stopp von der Nahbus-Linie 280. Fünfmal am Tag können die Gallentiner dort einsteigen – in den Schulferien nicht so oft.

Die Haltestelle ist 50 Meter von der Stelle entfernt, an der einst das Gutshaus Gallentin stand (Postkarte um 1900). Das sollte im Namen berücksichtigt werden, wünschen sich die älteren Einwohner. Quelle: Klaus Hoffmeister, Gallentin

Der Name der Haltestelle lautet: „Gallentin-Wendeplatz“. Ob der so bleibt, wird die Zukunft zeigen. Die älteren Einwohner finden, dass der Stopp wegen der 834-jährigen Geschichte des Gutsdorfes eine andere Bezeichnung bekommen sollte. Ortschronist Klaus Hoffmeister hat auch schon ein paar Vorschläge parat: „ Gallentin-Gutsdorf“, „Gallentin-Oberdorf“ oder nur „Gallentin“ vor. „Doch darüber kann nur die Kommunalpolitik entscheiden“, sagt er.

Evelyn Kanz kann mit allen Bezeichnungen gut leben. Einen Wunsch hat sie aber noch: ein Bushäuschen. „Es wäre schön, wenn wir noch eine kleine Unterstellmöglichkeit bekommen würden, damit die Kinder bei schlechtem Wetter nicht im Regen stehen müssen“, sagt sie. Und ein kleiner Spielplatz würde auch gut in die Gegend passen. „Wir haben noch einiges vor“, lacht sie.

Von Kerstin Schröder