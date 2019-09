Gägelow

Eine Riesentomate hat Walter Stattkus in seinem Gewächshaus geerntet. 730 Gramm bringt sie auf die Waage. „Die Pflanze ist ein Geschenk gewesen“, erzählt der Gägelower. Und das Präsent trägt nun ziemlich beeindruckende Früchte. Einen besonderen Dünger hat die Fleischtomate nicht bekommen, nur Hornspäne, erzählt der Gärtner. Er und seine Frau haben ein Händchen für das Nachtschattengewächs. Das landet kiloweise in ihren Ernteschalen. So können sie sich auch im Urlaub mit den eigenen Tomaten versorgen, so wie jüngst in Norwegen, wo das Ehepaar zwei Wochen lang nicht nur die traumhafte Natur genossen hat, sondern auch ihre Tomaten aus dem Gägelower Gewächshaus. Dort wachsen hin und wieder auch einige kuriose Früchtchen: „Ich hatte mal zwei Tomaten, die sahen aus wie Enten“, lacht Walter Stattkus.

Von Kerstin Schröder